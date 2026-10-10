Макс Верстапен с юбилеен 50-и полпозишън във Формула 1

Макс Верстапен продължава силното си представяне през последните седмици и спечели юбилеен 50-и полпозишън във Формула 1. Четирикратният световен шампион ще потегли първи в Гран При на Сингапур, след като спечели квалификацията. По-рано през деня холандецът триумфира и в спринтовата надпревара.

Пилотът на Ред Бул си осигури полпозишъна на пистата „Марина Бей“ с обиколка за 1:31.373 мин., която направи още в първото си излизане в третата фаза на квалификацията. След това той не подобри времето си, но това не беше от значение за неговото класиране.

На финала Верстапен победи с 0.054 секунди Шарл Льоклер, който ще му прави компания на първата редица. Трети ще стартира Люис Хамилтън. Седемкратният шампион допусна сериозна неточност в шикана в края на финалната си обиколка, което не му позволи да се пребори за първи полпозишън с Ферари. Все пак квалификацията беше доста успешна за италианския отбор.

До Хамилтън на втория ред ще застане лидерът в генералното класиране Андреа Кими Антонели, а зад тях от третата редица ще потеглят съотборниците в Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри.