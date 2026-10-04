Макс Верстапен с победа №73 във Формула 1

Макс Верстапен затвърди доминацията си по време на уикенда за Гран При на Бахрейн, което се провежда в Малайзия заради геополитическата ситуация в Близкия изток. Четирикратният световен шампион напълно доминира на пистата „Сепанг" в едно хаотично състезание.

Макс Верстапен с първи полпозишън през 2026 година

Стартът на надпреварата беше забавен с 40 минути заради тропическа буря, която удари пистата малко преди предвиденото начало. Състезанието започна със серия от загряващи обиколки зад колата за сигурност, послед ново спиране преди окончателния рестарт.

Верстапен не изпусна първото място въпреки обратите на пистата и заслужено спечели първата си победа за сезон 2026. Тя е под №73 в кариерата на холандеца, който е трети във вечната ранглиста след Люис Хамилтън (106) и Михаел Шумахер (91).

Лидерът в генералното класиране Андреа Кими Антонели завърши втори и по този начин направи още една крачка към титлата. Съотборникът му Джордж Ръсе се движеше зад него, но отпадна поради повреда в автомобила си пет обиколки преди финала. Така третото място отиде при Люис Хамилтън, който се пребори с Исак Хаджар (Ред Бул) в края на състезанието. Шарл Льоклер също го изпревари, за да завърши четвърти.