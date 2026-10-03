Официално: Цолов има две състезания, за да се пребори за титлата във Формула 2

Сезон 2026 във Формула 1 и Формула 2 официално ще завърши със състезания в Катар и Обединените арабски емирства в края на ноември и началото на декември. Това съобщи главният изпълнителен директор на шампионата Стефано Доменикали по време на уикендa за Гран При на Бахрейн.

Цолов остава в битката за титлата във Формула 2

Гран При на Бахрейн всъщност се провежда на пистата „Сепанг" в Малайзия от съображения за сигурност. Конфликтите в Близкия изток застрашиха няколко старта от Формула 1 и Формула 2 и състезанията в Катар и ОАЕ бяха под сериозна въпросителна.

Новината е добра за Никола Цолов, който ще има възможност да стане шампион във Формула 2. Пилотът на „Кампос Рейсинг" загуби лидерската си позиция от Рафаел Камара в Азербайджан и тогава нямаше яснота дали това е последното състезание за сезона. Разликата между дватама е само 7 точки.

Напрегнатата обстановка в района на Близкия изток накара ръководството на Формула 1 да разработи резервен план за финал на сезона на пистата „Имола" в Италия. Доменикали обаче бе категоричен, че след предоставени пълни гаранции за сигурността, календарът ще запази оригиналния си вид с двата старта в Персийския залив.

„Това е посоката, която поехме на база информацията и гаранциите, които имаме", заяви Стефано Доменикали.