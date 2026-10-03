Самолетът с тленните останки на цар Самуил кацна на летище София

Военно-транспортният самолет „Спартан“, транспортиращ тленните останки на цар Самуил, кацна на летище София.

Самолетът бе ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16.

Те прелетяха над центъра на София, където много граждани започнаха да се събират за голямата церемония по посрещането на тленните останки на цар Самуил.

Тленните останки на цар Самуил са посрещнати с шпалир от гвардейци и червена пътека.

От борда на военно-транспортния самолет слязоха министър-председателят Румен Радев, заместник министър-председателят Иво Христов и министърът на културата Евтим Милошев.

По-рано днес в Музея на византийската култура в Солун тленните останки бяха официално предадени на българската страна.

Самолетът е ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16.

От летището до площад „Княз Александър I“ тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от военнослужещи от Българската армия.

На площада ще се състои държавната церемония „България посреща цар Самуил“, след което тленните останки ще бъдат пренесени с шествие до базиликата „Света София“, където е предвидено полагането им в специално подготвен саркофаг и отслужването на панихида.