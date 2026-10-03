България и Гърция подписаха протоколите за предаването на тленните останки на цар Самуил

България и Гърция подписаха приемно-предавателните протоколи за предаването на тленните останки на цар Самуил.

Документите бяха подписани в Музея на византийската култура в Солун от българския министър на културата Евтим Милошев и гръцкия му колега Лина Мендони в присъствието на министър-председателите Румен Радев и Кириакос Мицотакис.

Така Гърция предава на България останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил. Предава се и антропологичен материал, открит в други саркофази в базиликата „Св. Ахилий“.

България пък предава на Гърция 48 църковни реликви.

Останките на цар Самуил са открити през 1965 г. при археологически разкопки в базиликата „Св. Ахилий“ на Преспанското езеро в Гърция.

След церемонията в Солун те ще бъдат транспортирани до София с военнотранспортен самолет „Спартан“.