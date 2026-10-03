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В 12:30 ч. София посреща тленните останки на цар Самуил

В 12:30 ч. София посреща тленните останки на цар Самуил

Военен самолет ще прелети над площад „Княз Александър I“, ескортиран от изтребители. След държавната церемония останките ще бъдат отнесени с шествие до базиликата „Света София“.

Днес в 12:30 ч. на площад „Княз Александър I“ в София ще започне държавната церемония по посрещането на тленните останки на цар Самуил. По това време военно-транспортният самолет „Спартан“, който ги превозва, се очаква да прелети над площада, ескортиран от две двойки изтребители — МиГ-29 и F-16. След кацането останките ще бъдат пренесени от летището до площада от Българската армия.

В рамките на церемонията министър-председателят Румен Радев ще произнесе слово. При изпълнението на българския химн ще прозвучат 21 артилерийски салюта. След официалната част шествието ще премине по бул. „Цар Освободител“, по ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Оборище“ до базиликата „Света София“, където ще бъде отслужена панихида и гражданите ще могат да отдадат почит пред останките на владетеля.

Тленните останки ще бъдат положени в специално изработен саркофаг в южната част на напречния кораб на базиликата. Той е с приблизителна дължина 2,30 м, ширина между 90 и 100 см и височина между 85 и 90 см, а в него ще бъде поставен дървен ковчег. Върху саркофага са предвидени христограма, архангел Михаил, Самуиловата крепост с лъвове, два пауна и дворец. След полагането и панихидата гражданите ще имат възможност да се поклонят пред останките.

Полицията ще обособи зони за сигурност около площада и храма, както и контролни пунктове за достъп до местата, от които гражданите ще могат да наблюдават церемонията. Няма да се допускат хора със стъклени бутилки, метални палки и други предмети, с които може да бъде застрашена сигурността. Гражданите няма да могат да се движат заедно с шествието, но ще могат да го наблюдават от тротоарите.

Движението в централната част на София ще се ограничава поетапно. Около 10:00 ч. се предвижда спиране на движението в района на бул. „Цар Освободител“, бул. „Дондуков“ и ул. „Г. С. Раковски“. От 12:00 ч. ограниченията може да обхванат и трасето от летището към центъра, включително участъци от бул. „Брюксел“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Раковски“ и ул. „Оборище“. Полицията ще възстановява движението поетапно след отпадане на необходимостта.

Официалното предаване на останките на българската държава се извършва днес в Музея на византийската култура в Солун, в присъствието на българския и гръцкия министър-председател. Оттам те ще бъдат транспортирани до София.

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