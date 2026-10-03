"Спаси София" избира ново ръководство и променя структурата си

"Спаси София" ще проведе Национална конференция на 3 октомври от 18:00 часа в East Plaza Hotel в София. На форума организацията ще определи новата си структура и ръководни органи.

Сред основните точки в дневния ред са приемането на промени в устава и Етичния кодекс, както и избор и освобождаване на членове на централните органи на партията. Предвижда се и създаването на нов орган – Национален съвет.

В рамките на конференцията ще бъде представен и отчет за работата на Изпълнителния съвет и Контролната комисия. Борис Бонев, който в момента е председател на "Спаси София", ще даде брифинг пред медиите.

Очаква се той да представи посоката, в която организацията възнамерява да се развива през последната година от настоящия мандат на местната власт в София.

Конференцията идва в момент, в който "Спаси София" се опитва да очертае следващия си организационен и политически етап, включително чрез промени във вътрешната структура и начина на управление на партията.