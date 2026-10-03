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Северна Корея: Докладът на ООН за правата на човека в страната "изопачава реалността"

Северна Корея: Докладът на ООН за правата на човека в страната "изопачава реалността"

Пхенян отрича да нарушава човешките права

Външното министерство на Северна Корея осъди доклада за правата на човека в страната, представен от генералния секретар Антонио Гутериш пред Общото събрание на ООН, предаде Ройтерс.

Според севернокорейската държавна новинарска агенция КЦТА докладът "изопачава реалността".

Пхенян отрича да нарушава човешките права и обвинява ООН и много държави, че се опитват да използват правата на човека като политическо оръжие срещу страната.

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