Жена почина от чума в Сибир
Близо 200 души са поставени под карантина
Жена е починала от чума в Иркутска област в Сибир, съобщи представител на регионалните власти, цитиран от руските медии.
Около 200 души, които са имали контакт със заразената, са поставени под карантина.
Починалата 28-годишна Дария Чипилова е била лабораторен техник.
Жената е работила в Института за борба с чумата в град Иркутск и вероятно се е заразила с чума от счупена епруветка.
Чумата е инфекциозно заболяване, причинено от бактерии. Белодробната чума е силно заразна и може да бъде смъртоносна, ако не се лекува своевременно, според Световната здравна организация.