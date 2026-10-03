Жена почина от чума в Сибир

Жена е починала от чума в Иркутска област в Сибир, съобщи представител на регионалните власти, цитиран от руските медии.

Около 200 души, които са имали контакт със заразената, са поставени под карантина.

Починалата 28-годишна Дария Чипилова е била лабораторен техник.

Жената е работила в Института за борба с чумата в град Иркутск и вероятно се е заразила с чума от счупена епруветка.

Чумата е инфекциозно заболяване, причинено от бактерии. Белодробната чума е силно заразна и може да бъде смъртоносна, ако не се лекува своевременно, според Световната здравна организация.