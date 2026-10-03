Новини
Търси
Подкаст
Общество

12 години по-късно: Скулпторът на цар Самуил се върна при паметника си в София

12 години по-късно: Скулпторът на цар Самуил се върна при паметника си в София
БТА

Александър Хайтов си спомни за създаването на монумента и споровете около него

Дванадесет години след като създава паметника на цар Самуил в центъра на София, скулпторът Александър Хайтов за първи път отново застана пред монумента. Завръщането му идва в символичен момент – тленните останки на владетеля ще бъдат положени в базиликата "Света София", само на метри от фигурата, която Хайтов създава през 2014 г.

Паметникът е изграден по повод 1000 години от смъртта на цар Самуил, а самият Хайтов призна, че оттогава не е идвал на мястото. Една от причините е било осветлението, което според него не е било подходящо.

"Преди имаше прожектори, които светеха право в очите на Самуил и това не беше добра идея", спомни си той пред NOVA.

Пред скулптора преди 12 години стои трудна задача – да изгради шестметровата фигура само за три месеца. Работата върви в изключително кратки срокове и дори води до инцидент.

"Размествах осветлението горе. Покривът беше мокър и оттам паднах надолу. Бях спукал ребра", разказа Хайтов пред NOVA.

Днес той е категоричен, че не би променил нищо по фигурата. Според него всеки детайл е подбран с конкретен исторически смисъл.

"Той държи патриаршески жезъл, защото е едновременно временен и духовен глава на държавата. Мечът ясно показва, че е воювал непрестанно 40 години", обясни скулпторът.

Хайтов обърна внимание и на короната, жезъла, меча и елементите по мантията. По думите му по канта са изобразени две птици, обърнати една към друга – символ, който той свързва с фамилния герб на Самуил.

"Няма нещо, което да е сложено просто защото така ми е хрумнало", подчерта авторът.

Паметникът предизвиква сериозни спорове още при откриването си, особено заради светещите очи на владетеля. Хайтов обаче казва, че не се вълнува от критиките и не съжалява за художествените решения.

Той си спомни и напрежението по време на поставянето на монумента, когато минувачи са настоявали работата да бъде спряна заради опасения, че на мястото има исторически находки.

Завръщането на тленните останки на цар Самуил в България също предизвиква обществени спорове – от въпроси за автентичността им до дискусията за споразумението с Гърция. Хайтов приема тази подозрителност като естествена.

Скулпторът призна, че не е вярвал, че ще стане свидетел на момент, в който останките на владетеля ще бъдат положени в София.

"Не съм очаквал такова нещо. Макар че по времето, когато правих паметника, участвах в комитет от учени и журналисти с намерението останките да се върнат тук. Не съм очаквал, че ще доживея да го видя", каза той.

Към бъдещите поколения Хайтов отправи и по-широко послание за отношението към българската история.

"Всеки, който милее за историческата фактология, трябва да знае, че има още много неща, които трябва да бъдат извадени наяве и признати. Категорично държавата е длъжник на българите за тяхното историческо минало", заяви Александър Хайтов.

Още по темата

Децата за цар Самуил: "Ще го запомним с храбростта и битките му за България"

Децата за цар Самуил: "Ще го запомним с храбростта и битките му за България"

Защо цар Самуил има специално място в българската памет

Защо цар Самуил има специално място в българската памет

След повече от хилядолетие: България посреща цар Самуил

След повече от хилядолетие: България посреща цар Самуил

Държавна церемония в София за завръщането на тленните останки на цар Самуил

Държавна церемония в София за завръщането на тленните останки на цар Самуил

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

България и Гърция подписаха протоколите за предаването на тленните останки на цар Самуил

България и Гърция подписаха протоколите за предаването на тленните останки на цар Самуил

Румен Радев в Солун: Стремежът на България да си върне тленните останки на цар Самуил датира от 60-те години

Румен Радев в Солун: Стремежът на България да си върне тленните останки на цар Самуил датира от 60-те години

"Спаси София" избира ново ръководство и променя структурата си

"Спаси София" избира ново ръководство и променя структурата си

В 12:30 ч. София посреща тленните останки на цар Самуил

В 12:30 ч. София посреща тленните останки на цар Самуил

София затваря центъра за посрещането на цар Самуил: къде и кога ще има ограничения

София затваря центъра за посрещането на цар Самуил: къде и кога ще има ограничения

Водещи

България и Гърция подписаха протоколите за предаването на тленните останки на цар Самуил

България и Гърция подписаха протоколите за предаването на тленните останки на цар Самуил

  • Преди 6 минути
Колко мляко има в млечните продукти? Браншът предупреждава за липса на контрол

Колко мляко има в млечните продукти? Браншът предупреждава за липса на контрол

  • Преди 12 минути
Румен Радев в Солун: Стремежът на България да си върне тленните останки на цар Самуил датира от 60-те години

Румен Радев в Солун: Стремежът на България да си върне тленните останки на цар Самуил датира от 60-те години

  • Преди 30 минути
Мицотакис: Гърция изпълнява историческия си дълг, връщайки останките на цар Самуил

Мицотакис: Гърция изпълнява историческия си дълг, връщайки останките на цар Самуил

  • Преди 37 минути
"Спаси София" избира ново ръководство и променя структурата си

"Спаси София" избира ново ръководство и променя структурата си

Тленните останки на цар Самуил бяха изнесени в залата на Музея на византийската култура в Солун

Тленните останки на цар Самуил бяха изнесени в залата на Музея на византийската култура в Солун

  • Преди 57 минути
В 12:30 ч. София посреща тленните останки на цар Самуил

В 12:30 ч. София посреща тленните останки на цар Самуил

  • Преди 1 час
Правителствената делегация пристигна в Солун за предаването на тленните останки на цар Самуил

Правителствената делегация пристигна в Солун за предаването на тленните останки на цар Самуил

  • Преди 1 час
Волгин: На изборите ще покажем, че „Възраждане” се завръща

Волгин: На изборите ще покажем, че „Възраждане” се завръща

Силвио Берлускони на 90: човекът, който промени италианската политика

Силвио Берлускони на 90: човекът, който промени италианската политика

  • Преди 1 час
София затваря центъра за посрещането на цар Самуил: къде и кога ще има ограничения

София затваря центъра за посрещането на цар Самуил: къде и кога ще има ограничения

  • Преди 2 часа
Отстранена е аварията на изтичане на газ от цистерна на гарата в Карлово

Отстранена е аварията на изтичане на газ от цистерна на гарата в Карлово

Северна Корея: Докладът на ООН за правата на човека в страната "изопачава реалността"

Северна Корея: Докладът на ООН за правата на човека в страната "изопачава реалността"

  • Преди 2 часа
Цар Самуил отвъд границите: чуждите хроники го помнят като владетел на цяла България

Цар Самуил отвъд границите: чуждите хроники го помнят като владетел на цяла България

  • Преди 2 часа
Засилен трафик към Турция: Камиони се трупат на "Капитан Андреево" и "Лесово"

Засилен трафик към Турция: Камиони се трупат на "Капитан Андреево" и "Лесово"

  • Преди 2 часа