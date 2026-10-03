Новини
Търси
Подкаст
Общество

Засилен трафик към Турция: Камиони се трупат на "Капитан Андреево" и "Лесово"

Засилен трафик към Турция: Камиони се трупат на "Капитан Андреево" и "Лесово"
БТА

Движението през останалите основни гранични пунктове в страната е нормално

Интензивен е трафикът за товарни автомобили на изход от България през граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово" на границата с Турция, съобщиха от МВР.

На границата с Румъния движението е нормално на всички гранични преходи.

Няма затруднения и по границата с Гърция. През пунктовете "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" могат да преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона.

През "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки автомобили, автобуси и товарни автомобили.

Нормален е трафикът и на всички гранични контролно-пропускателни пунктове със Северна Македония и Сърбия.

Още по темата

Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево" и "Лесово" на изход за камиони

Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево" и "Лесово" на изход за камиони

Интензивен е трафикът на камиони на „Капитан Андреево“ и „Лесово“

Интензивен е трафикът на камиони на „Капитан Андреево“ и „Лесово“

Интензивен е трафикът на ГКПП "Капитан Андреево" и ГКПП "Лесово" за камиони

Интензивен е трафикът на ГКПП "Капитан Андреево" и ГКПП "Лесово" за камиони

Задържаха марихуана за над 460 000 евро на „Капитан Андреево“

Задържаха марихуана за над 460 000 евро на „Капитан Андреево“

Интензивен трафик на ГКПП „Капитан Андреево“ и „Лесово“

Интензивен трафик на ГКПП „Капитан Андреево“ и „Лесово“

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

България и Гърция подписаха протоколите за предаването на тленните останки на цар Самуил

България и Гърция подписаха протоколите за предаването на тленните останки на цар Самуил

Румен Радев в Солун: Стремежът на България да си върне тленните останки на цар Самуил датира от 60-те години

Румен Радев в Солун: Стремежът на България да си върне тленните останки на цар Самуил датира от 60-те години

"Спаси София" избира ново ръководство и променя структурата си

"Спаси София" избира ново ръководство и променя структурата си

В 12:30 ч. София посреща тленните останки на цар Самуил

В 12:30 ч. София посреща тленните останки на цар Самуил

София затваря центъра за посрещането на цар Самуил: къде и кога ще има ограничения

София затваря центъра за посрещането на цар Самуил: къде и кога ще има ограничения

Водещи

България и Гърция подписаха протоколите за предаването на тленните останки на цар Самуил

България и Гърция подписаха протоколите за предаването на тленните останки на цар Самуил

  • Преди 8 минути
Колко мляко има в млечните продукти? Браншът предупреждава за липса на контрол

Колко мляко има в млечните продукти? Браншът предупреждава за липса на контрол

  • Преди 14 минути
Румен Радев в Солун: Стремежът на България да си върне тленните останки на цар Самуил датира от 60-те години

Румен Радев в Солун: Стремежът на България да си върне тленните останки на цар Самуил датира от 60-те години

  • Преди 32 минути
Мицотакис: Гърция изпълнява историческия си дълг, връщайки останките на цар Самуил

Мицотакис: Гърция изпълнява историческия си дълг, връщайки останките на цар Самуил

  • Преди 39 минути
"Спаси София" избира ново ръководство и променя структурата си

"Спаси София" избира ново ръководство и променя структурата си

Тленните останки на цар Самуил бяха изнесени в залата на Музея на византийската култура в Солун

Тленните останки на цар Самуил бяха изнесени в залата на Музея на византийската култура в Солун

  • Преди 59 минути
В 12:30 ч. София посреща тленните останки на цар Самуил

В 12:30 ч. София посреща тленните останки на цар Самуил

  • Преди 1 час
Правителствената делегация пристигна в Солун за предаването на тленните останки на цар Самуил

Правителствената делегация пристигна в Солун за предаването на тленните останки на цар Самуил

  • Преди 1 час
Волгин: На изборите ще покажем, че „Възраждане” се завръща

Волгин: На изборите ще покажем, че „Възраждане” се завръща

Силвио Берлускони на 90: човекът, който промени италианската политика

Силвио Берлускони на 90: човекът, който промени италианската политика

  • Преди 2 часа
София затваря центъра за посрещането на цар Самуил: къде и кога ще има ограничения

София затваря центъра за посрещането на цар Самуил: къде и кога ще има ограничения

  • Преди 2 часа
Отстранена е аварията на изтичане на газ от цистерна на гарата в Карлово

Отстранена е аварията на изтичане на газ от цистерна на гарата в Карлово

Северна Корея: Докладът на ООН за правата на човека в страната "изопачава реалността"

Северна Корея: Докладът на ООН за правата на човека в страната "изопачава реалността"

  • Преди 2 часа
Цар Самуил отвъд границите: чуждите хроники го помнят като владетел на цяла България

Цар Самуил отвъд границите: чуждите хроники го помнят като владетел на цяла България

  • Преди 2 часа
Засилен трафик към Турция: Камиони се трупат на "Капитан Андреево" и "Лесово"

Засилен трафик към Турция: Камиони се трупат на "Капитан Андреево" и "Лесово"

  • Преди 2 часа