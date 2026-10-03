Засилен трафик към Турция: Камиони се трупат на "Капитан Андреево" и "Лесово"

Интензивен е трафикът за товарни автомобили на изход от България през граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово" на границата с Турция, съобщиха от МВР.

На границата с Румъния движението е нормално на всички гранични преходи.

Няма затруднения и по границата с Гърция. През пунктовете "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" могат да преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона.

През "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки автомобили, автобуси и товарни автомобили.

Нормален е трафикът и на всички гранични контролно-пропускателни пунктове със Северна Македония и Сърбия.