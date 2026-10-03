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Децата за цар Самуил: "Ще го запомним с храбростта и битките му за България"

Децата за цар Самуил: "Ще го запомним с храбростта и битките му за България"
БТА

В деня, когато останките на средновековния владетел отново са във фокуса на общественото внимание

Понякога историята излиза от учебниците и отново влиза в настоящето. Повече от хилядолетие след времето на цар Самуил името му продължава да бъде част от уроците по история, но и от представата на децата за владетел, свързан с битките и защитата на България.

За учениците Самуил е преди всичко средновековен цар, за когото учат в клас, но историята му постепенно престава да бъде само поредица от дати и събития.

"Ще запомним цар Самуил с неговата храброст и битките му. Той се е бил за България, да бъде силна държава и се е бил срещу император Василий II", разказват ученици пред НОВА

Храбростта и военните сблъсъци са сред нещата, които най-силно остават в съзнанието им. Историята за Самуил се предава вече повече от хиляда години, а връщането на останките му отново насочва вниманието към личността и времето, в което е живял.

Учител по история и цивилизации Христо смята, че събитието ще има силно символно значение за начина, по който обществото възприема владетеля.

"Несъмнено това, че останките му ще се върнат в България, ще промени българската история, ще повиши националната ни гордост", заяви той.

Според него отвъд датите, битките и политическите събития има едно послание, което учениците трябва да запомнят най-силно.

"Трябва да бъде запомнен с това, че се е борил за България до последен дъх буквално", каза още преподавателят.

Така за новото поколение цар Самуил остава не просто име от учебника, а образ на владетел, свързан с борбата за запазването на България в един от най-тежките периоди от средновековната ѝ история.

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