Надежда Дойчева: Случаят "Семерджиев" показа как системата може да пази нарушителите

Между 8 и 40 сигнала за катастрофи на ден получават администраторите на една от големите Facebook групи за пътни инциденти в София. Това разказа в пред ТАРАЛЕЖ Надежда Дойчева, администратор и модератор на групата „Забелязано в София“ и "Катастрофи в София".

Дойчева се присъединява към групата през 2019 г., след като ежедневно става свидетел на пътнотранспортни произшествия. Първоначалната идея е била хората да получават бързо информация за катастрофи, затворени пътища и проблемни участъци.

„Много по-бързо се разпространява информацията през такава група, отколкото през медиите и телевизиите“.

С времето групата започва да публикува информация не само за София, но и за ключови пътни артерии извън столицата – включително за проблеми по автомагистрала „Тракия“ и „Хемус“, затворени тунели и отклонения. По думите на Дойчева най-много сигнали постъпват при лошо време.

„Пикът на катастрофите е, когато вали дъжд или сняг".

Сред най-проблемните места в София тя посочи кръговото движение между Люлин и Банкя. Там често се стига до инциденти заради неспазване на дистанция при включване в кръговото и несъобразена скорост. Дойчева отбеляза и друга тенденция – тежки катастрофи с преобръщане на автомобилите по таван, които се случват дори през деня по големи столични булеварди като „Цариградско шосе“, „България“ и „Ботевградско шосе“.

„Това са най-фрапиращите по таван, когато се обръщат. И то през деня. Нямаме логично обяснение как се случва“.

Според нея скоростта вероятно е един от факторите при подобни инциденти, но точният механизъм трябва да бъде установен от автотехническите експерти. Дойчева постави под въпрос и начина, по който се отчитат причините за тежките катастрофи в статистиката на КАТ. По думите ѝ при тежък инцидент като основни причини обикновено се посочват отнемане на предимство, несъобразена скорост или неправилно изпреварване, докато употребата на алкохол или наркотични вещества може да остане на втори план.

Един от най-сериозните проблеми според нея е бягството от мястото на произшествието, особено когато е блъснат пешеходец.

„Аз това не го разбирам – да избягаш, дори и да си ударил леко автомобил или човек. Още повече утежняваш положението си. По-зле става, не по-добре“.

Тя разказа и за случаи, при които потребители на групата са подавали сигнали за нарушения от страна на служители на МВР. По думите ѝ е имало ситуация, при която след катастрофа полицаи са могли да предприемат действия срещу водач, но това не се е случило.

„Това е недопустимо. Утре ще загине човек по този начин. А те са могли да спрат причинилия ПТП“.

Дойчева свърза подобни случаи и с проблема с корупцията, като подчерта, че според нея той не се ограничава единствено до системата на КАТ.

Тя коментира и случая „Семерджиев“, като постави въпроса за ролята на служители на МВР и за контрола върху опасните водачи.

„Видяхме и при катастрофата на Семерджиев, че полицай го е протектирал. За какво? Ако ще протектираме такива хора, ние, нормалните и адекватните, се чувстваме дискриминирани“.

По думите ѝ подобно поведение подкопава доверието в институциите.

„Аз трябва да разчитам, че този, който защитава такъв човек като Семерджиев, утре ще се отнася нормално към мен. Той ще си търси Семерджиев. Аз не съм Семерджиев“.

Според Дойчева основният проблем с пътната безопасност не може да бъде решен само с камери, глоби и последващ контрол.

„Камерите виждат проблема, след като се е случил – дали с висока скорост са минали, дали са изпреварили в насрещното. Но за да се случи това нещо, което виждаме, е могло да има превенция“.

Дойчева обърна внимание и на употребата на електрически тротинетки от деца и опасностите, които крие това.

„Това е лудост. Все едно даваш на едно дете граната и му казваш: „Не дърпай халката“.

В групите, които модерира, често постъпват сигнали за тежки инциденти с тротинетки. Дойчева подчерта, че при особено тежки кадри администраторите умишлено ги заличават или не ги публикуват.

„Когато има наистина потресаващи кадри, ние ги заличаваме. Няма да качим никога такива кадри, на които се вижда страданието и болката на хората. Това е недопустимо“.

Сред най-честите причини за ежедневните, по-леки катастрофи Дойчева посочи неспазването на дистанция. Тя даде пример с булевард „Тодор Александров“, където за кратък участък е видяла три катастрофи.

Тя постави и въпроса защо хората продължават да използват автомобилите си, когато не могат да се движат безопасно в натоварения градски трафик. Според Дойчева инфраструктурата на столицата трудно поема огромния брой автомобили, които ежедневно се движат по улиците.

Дойчева обърна специално внимание и на участъка към Владая, където според нея продължават да се случват тежки катастрофи.

„Там винаги са ставали много катастрофи. Поставените ограничения на скоростта не са случайни и трябва да се спазват. Това ограничение не е от коледната украса на София. Това е скорост, която спасява животите“.

Тя разказа, че въпреки ограниченията е виждала кадри на автомобили, движещи се с изключително висока скорост в участъка.

„Имаме кадри, които мога да ви кажа, че карат и със 140 оттам. И после защо са в дерето или са в насрещното“.

На въпроса каква е най-важната промяна, която трябва да бъде направена, за да намалеят катастрофите, Дойчева отговори, че няма едно решение.

„Не може само на едно нещо да разчитаме. Това е съвкупност. Както в автомобила имаме съвкупност от системи, които да запазят живота ни“.

Според нея ефективната пътна безопасност трябва да съчетава превенция, образование, контрол, инфраструктура и отговорно поведение на водачите.

Дойчева остро критикува и оправданията, които често се използват при шофиране след употреба на алкохол.

„Аз ги наричам мантри – „Господ пази пияните“. Ама това са глупости. Ще разчитам аз да ме пази някой? Те не пазят, те убиват. На кой Господ да разчитам аз? Има закони, има наредби. Това, че ти си решил да се самоубиваш или да се убиваш, не дай да завлечеш с теб други невинни, на които им се живее“.

Дойчева призова хората да бъдат по-отговорни, за да не се превръщат ежедневните кадри от тежки катастрофи и човешко страдание в обичайна гледка по пътищата.

„Да се молим да спрат тежките гледки и катастрофи със жертви. И да молим хората да бъдат наистина отговорни и трезви“.

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