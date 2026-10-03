Отстранена е аварията на изтичане на газ от цистерна на гарата в Карлово

Аварията на изтичане на газ от цистерна на гарата в Карлово е отстранена от екип на фирмата собственик на товарната композиция, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Сигналът за мирис на газ от цистерна на товарна влакова композиция, която се е намирала на страничен коловоз в района на жп гарата в Карлово е постъпил към 4:15 ч. тази сутрин, предава БТА.

Районът е отцепен и обезопасен от служители на Районното управление на МВР в Карлово.

Очаква и възстановяване на движението на бързия влак за Бургас от София, който заради аварията бе спрян на жп гара „Христо Даново“.