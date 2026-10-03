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Правителствената делегация пристигна в Солун за предаването на тленните останки на цар Самуил

Правителствената делегация пристигна в Солун за предаването на тленните останки на цар Самуил
БТА

В състава на делегацията са вицепремиерът Иво Христов и министърът на културата Евтим Милошев

Министър-председателят Румен Радев и водената от него делегация пристигнаха в Солун за церемонията по предаването на тленните останки на българския цар Самуил.

В състава на делегацията са вицепремиерът Иво Христов и министърът на културата Евтим Милошев, предава БТА.

От гръцка страна ще участват премиерът Кириакос Мицотакис и министърът на културата Лина Мендони. На церемонията се очаква да присъстват и представители на академичната общност, сред които проф. Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при БАН.

Премиерът Радев се очаква да пристигне в Музея на византийската култура в Солун около 10:30 часа, където двамата с гръцкия премиер Мицотакис ще направят съвместни изявления. След това ще започне официалната церемония по предаването на останките и размяната на приемно-предавателните протоколи. В нея ще участват министрите на културата на България и на Гърция - Евтим Милошев и Лина Мендони. Гръцкото министерство на културата потвърди, че протоколите ще бъдат подписани в музея в присъствието на премиерите на двете страни.

Споразумението между София и Атина предвижда Гърция да предаде на България останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил (997–1014 г.), открити в базиликата „Св. Ахилий“ в Малкото Преспанско езеро от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос. България от своя страна предава на Гърция 48 църковни реликви.

След церемонията тленните останки на цар Самуил ще бъдат транспортирани до София с военнотранспортен самолет „Спартан“. След навлизането му в българското въздушно пространство самолетът ще бъде ескортиран от изтребители МиГ-29 и F-16, а около 12:40 часа се очаква да кацне на летище „Васил Левски“.

 

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