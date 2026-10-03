София затваря центъра за посрещането на цар Самуил: къде и кога ще има ограничения

Днес България ще посрещне тленните останки на цар Самуил и ще ги положи с държавна церемония в базиликата „Света София“. След десетилетия далеч от родината владетелят се завръща в столицата — в ден, който превръща историческата памет в общо национално преживяване. Шествието ще премине от площад „Княз Александър I“ до храма.

София въвежда временна организация на движението днес, 3 октомври, заради тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил. Ограниченията ще обхванат района около площад „Княз Александър I“, базиликата „Света София“ и част от маршрута от летище София към центъра. Някои от затварянията ще продължат до отпадане на необходимостта, по преценка на „Пътна полиция“.

От 4:00 ч. до приключване на церемонията са забранени престоят и паркирането на площад „Княз Александър I“, по ул. „Княз Александър I“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Ген. Гурко“, както и пред Археологическия музей и Българската народна банка. Забраната важи също за площадите „Александър Невски“ и „Николай Гяуров“ и за част от ул. „Московска“. От 9:00 ч. движението ще бъде ограничено по бул. „Цар Освободител“ между ул. „Георги С. Раковски“ и пл. „Независимост“ за подготовка на терена.

От 12:00 ч. се предвиждат ограничения по маршрута за осигуряване на придвижването на делегацията. Те включват участък от бул. „Цариградско шосе“ между бул. „Брюксел“ и бул. „Васил Левски“, бул. „Брюксел“ и ул. „Мими Балканска“, както и улици в централната градска част — сред тях „Леге“, „Дякон Игнатий“, „Георги Бенковски“, „6-ти септември“, „Цар Шишман“, „Оборище“, „Московска“, „Георги С. Раковски“, „Дунав“ и „11-ти август“. Точният момент на въвеждане и отпадане на ограниченията ще зависи от преценката на „Пътна полиция“.

Шествието ще тръгне от площад „Княз Александър I“, ще премине по бул. „Цар Освободител“, ще продължи наляво по ул. „Георги С. Раковски“ и надясно по ул. „Оборище“, до базиликата „Света София“.

Заради артилерийските салюти от 13:50 до 14:20 ч. ще бъде спряно движението по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ между Орлов мост и ул. „Ген. Гурко“. Столичната община посочва, че забраната важи и за двете посоки.

Отделна организация се въвежда и по ул. „Цар Самуил“: от 8:00 до 22:00 ч. няма да може да се паркира между улиците „Иван Денкоглу“ и „Солунска“, а от 13:00 до 22:00 ч. участъкът ще бъде затворен за движение.

За охраната и обществения ред по време на държавната церемония ще бъдат ангажирани около 750 служители на МВР. На шофьорите се препоръчва да избягват централната част и да предвидят повече време за пътуване.