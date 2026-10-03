Над 5000 задържани на протестите във Франция

Над 5000 души са задържани тази седмица по време на ученическите протести във Франция, съобщи френският министър на вътрешните работи Лоран Нуниез пред телевизия Те Еф 1.

Общо 1747 души са задържани вчера, а 1954 - предишния ден, добави Нуниез.

Около 85% от задържаните са непълнолетни, повечето от които - ученици, посочи френският вътрешен министър.

Той каза, че общо 735 училища са били засегнати от протестите вчера.

Нуниез каза, че полицията се е намесвала постоянно при инциденти, свързани с безредици, нанасяне на материални щети и актове на насилие.