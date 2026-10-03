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Латвийците гласуват днес на парламентарни избори

Латвийците гласуват днес на парламентарни избори
AP/БТА

Опасенията по отношение на сигурността оказват силно влияние върху предизборната кампания.

Латвийците гласуват днес на парламентарни избори, предаде Ройтерс.

Има вероятност властта да остане в ръцете на сегашния проукраински служебен премиер Андрис Кулбергс, макар че дълбоката политическа фрагментация в страната може да затрудни сформирането на ново правителство, отбелязва агенцията.

Много избиратели в целия Балтийски регион, включително в Латвия - държава членка на НАТО и на Европейския съюз, са обезпокоени след предупрежденията за потенциална руска агресия и нарастващия брой нарушения на въздушното пространство, свързани с войната на Москва в Украйна.

Русия твърди, че обвиненията, че планира да атакува НАТО, са неоснователни, но опасенията по отношение на сигурността оказват силно влияние върху предизборната кампания.

Социологическите проучвания поставят центристката формация „Обединена листа“ на Кулбергс начело с 14 % от гласовете, но тя е следвана отблизо от открито проруската партия „Суверенна власт“.

Четиридесет и седем годишният бизнесмен и любител рали пилот Кулбергс дойде на власт през май, след като предишната управляваща коалиция се разпадна заради начина, по който се отнесе към инциденти, когато отклонили се военни дронове проникнаха незабелязано на територията на Латвия. Въпреки че дроновете бяха украински, латвийските официални представители обвиниха Русия, че е причинила отклоняването им от траекториите на полет, припомня Ройтерс.

През цялата си предизборна кампания Кулбергс обещаваше повече възможности за противодействие срещу дроновете на територията на Латвия и поддържане на разходите за отбрана на ниво 5% от БВП - сред най-високите нива сред държавите членки на НАТО.

Прокремълските му съперници от партията „Суверенна власт“ твърдят, че Латвия трябва да спре каквато и да било помощ за Украйна и вместо това да се съсредоточи повече върху проблемите, свързани с разходите за живот, особено сред рускоговорящото малцинство в страната.

Избирателните секции отварят днес в 8 ч. сутринта местно време (и българско) и затварят в 20 ч. Първите резултати се очакват няколко часа по-късно, а окончателният резултат вероятно ще стане известен след полунощ.

Стоте членове на Сейма (парламента) на Латвия се избират за 4-годишен мандат.

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