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Жълт код за слана е обявен за девет области в страната

Жълт код за слана е обявен за девет области в страната
НИМХ

Предупреждението е в сила за Монтана, София-област, София-град, Перник, Кюстендил и др.

Жълт код за слана е обявен за девет области в Западна и част от Централна България, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Предупредителният метеорологичен код е в сила за областите Монтана, София-област, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Ловеч и Габрово

Според прогнозата за времето в Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1°-3° на места в котловините и високите полета до 11°-13° на югоизток, в София - около 2°.

През деня ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, в Източна България - до силен вятър от изток-североизток.

Максималните температури ще са между 18° и 23°, в София - около 19°. 

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