Небето на 3 октомври: жълт код за слана в девет области, до 23 градуса след студеното утро

3 октомври започва със сериозно застудяване в Западна и част от Централна България, където сутрешните температури на места се доближават до нулата и се образува слана. През деня обаче над по-голямата част от страната ще бъде слънчево и сравнително приятно, с максимални температури между 18° и 23°.

НИМХ е обявил жълт код за ниски температури и опасност от слана за територии в девет области – Монтана, Ловеч, Габрово, София-област, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград и Пазарджик.

Минималните температури са 1°–3° на места в котловините и високите полета, докато в Югоизточна България ще достигат 11°–13°.

Слънце над почти цялата страна

През съботния ден ще преобладава слънчево време. Временни увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, а на отделни места в Странджа е възможен краткотраен дъжд.

В Западна и Централна България след почти тихото и студено утро времето ще остане спокойно. В източната половина от страната ще духа умерен, на места до силен изток-североизточен вятър, който ще създава усещане за по-ниски температури.

Максималните стойности ще бъдат между 18° и 23°.

София – около 2 градуса сутринта и 19 следобед

В София денят започва необичайно студено за началото на октомври – с температура около 2° и условия за слана в откритите и по-ниските части на столицата и Софийското поле.

През деня ще бъде предимно слънчево и сухо, а максималната температура ще достигне около 19°.

По Черноморието – до 20 градуса и вълнение 3–4 бала

По Черноморието ще преобладава слънчево време, но по южното крайбрежие облачността временно ще бъде по-значителна. Главно преди обяд там е възможен краткотраен дъжд.

Ще духа умерен, на места силен вятър от изток-североизток.

Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 18° и 20°, температурата на морската вода е 20°–21°, а вълнението ще бъде 3–4 бала.

В планините – слънчево, но със силен вятър

В планините ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността над масивите в югоизточната половина на страната. В Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд.

По високите части ще духа силен изток-североизточен вятър.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 5°.

Неделя и понеделник носят повече слънце и постепенно затопляне

В неделя и понеделник времето ще остане предимно слънчево. Вятърът в Източна България постепенно ще отслабва, а в останалата част от страната ще бъде слаб и на места временно ще стихва.

Сутрините ще продължат да бъдат хладни. Минималните температури в повечето райони ще са между 5° и 10°, но в котловините на Западна и Централна България ще остават по-ниски и отново ще има условия за слана.

Дневните температури постепенно ще се повишават, като в понеделник максималните ще достигат около 20°–25°.

Към средата на следващата седмица се очаква постепенно увеличение на облачността, първоначално над западните райони, където ще се повиши и вероятността за валежи.

3 октомври ще донесе един от най-студените изгреви от началото на есента, но след сланата и температурите около нулата в западните котловини денят ще премине под знака на слънцето и постепенното затопляне.