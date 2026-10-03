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В Рупите днес ще отбележат 115-ата годишнина от рождението на Баба Ванга

В Рупите днес ще отбележат 115-ата годишнина от рождението на Баба Ванга
БТА

Програмата на 3 октомври ще събере посетители и почитатели на Ванга в Рупите

С тържествена програма днес в Рупите ще бъде отбелязана 115-ата годишнина от рождението на Вангелия Гущерова – Ванга.

"Проявите ще започнат от 11:00 часа в храм „Света Петка Българска“, съобщи Иван Драмов, председател на фондацията „Ванга“, предава БТА.

В 11:00 часа ще бъде отслужена тържествена литургия в чест на годишнината от рождението на пророчицата. От 12:00 часа е предвидено слово за Ванга, а в 12:15 часа ще има музикален поздрав. В 12:30 часа в ритуалната зала на фондацията „Ванга“ ще бъде представена книгата „Вангелия“ на Жени Костадинова.

Годишнината от рождението на Ванга ще бъде отбелязана днес - 3 октомври, а традиционният храмов празник на храм „Света Петка Българска“ е на 14 октомври. Програмата на 3 октомври ще събере посетители и почитатели на Ванга в Рупите, където ще бъдат припомнени животът и делото на пророчицата.

Фондация „Ванга“ стопанисва 230 декара в местността Рупите, каза Иван Драмов.

В комплекса са включени храмът „Света Петка Българска“, къщата, в която пророчицата е приемала посетители, и манастирската част. Манастирската част, разположена под формата на полукръг около храма, има 12 стаи, 30 легла, ритуална зала за кръщенета и венчавки и изложбена зала.

Посетителите могат да видят голяма част от предметите, дарени приживе на пророчицата. Сред тях са книги, картини, икони. В изложбената зала се намират фотоси, свързани с важни моменти от живота на Ванга. Там се прожектира и един от филмите, свързани с делото на българската гадателка.

 

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