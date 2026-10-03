Израел прибира блокираните си граждани в Дубай след инцидента с „Флайдубай“

Първият самолет на Израел за репатриране на гражданите му, блокирани в Дубай след нападението в самолета на „Флайдубай“, пристигна в Тел Авив през нощта, сочат данни на сайта на международното летище „Бен-Гурион“.

Полетът е извършен от израелската нискотарифна авиокомпания „Аркия“.

Това бе първият израелски полет, излетял от Обединените арабски емирства, след като авиокомпанията „Флайдубай“ временно спря полетите си в това направление, а израелската авиокомпания „Ел Ал“ отмени планираните полети за репатриране на израелци от ОАЕ.