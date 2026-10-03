Новини
Търси
Подкаст
Свят

Израел прибира блокираните си граждани в Дубай след инцидента с „Флайдубай“

Израел прибира блокираните си граждани в Дубай след инцидента с „Флайдубай“
Pixabay

Полетът е извършен от израелската нискотарифна авиокомпания „Аркия“

Първият самолет на Израел за репатриране на гражданите му, блокирани в Дубай след нападението в самолета на „Флайдубай“, пристигна в Тел Авив през нощта, сочат данни на сайта на международното летище „Бен-Гурион“.

Полетът е извършен от израелската нискотарифна авиокомпания „Аркия“

Това бе първият израелски полет, излетял от Обединените арабски емирства, след като авиокомпанията „Флайдубай“ временно спря полетите си в това направление, а израелската авиокомпания „Ел Ал“ отмени планираните полети за репатриране на израелци от ОАЕ.

Още по темата

Тръмп обсъди с Нетаняху нападението над пилота на „Флайдубай“

Тръмп обсъди с Нетаняху нападението над пилота на „Флайдубай“

„ФлайДубай“ прави мащабна поръчка към „Еърбъс“ за 150 самолета A321neo

„ФлайДубай“ прави мащабна поръчка към „Еърбъс“ за 150 самолета A321neo

Нетаняху: Рано е да се каже кой стои зад опита за разбиване на самолет на „Флайдубай“

Нетаняху: Рано е да се каже кой стои зад опита за разбиване на самолет на „Флайдубай“

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Силвио Берлускони на 90: човекът, който промени италианската политика

Силвио Берлускони на 90: човекът, който промени италианската политика

Северна Корея: Докладът на ООН за правата на човека в страната "изопачава реалността"

Северна Корея: Докладът на ООН за правата на човека в страната "изопачава реалността"

Над 5000 задържани на протестите във Франция

Над 5000 задържани на протестите във Франция

Жена почина от чума в Сибир

Жена почина от чума в Сибир

Кличко: Руските сили атакуваха Северния мост в Киев

Кличко: Руските сили атакуваха Северния мост в Киев

Водещи

България и Гърция подписаха протоколите за предаването на тленните останки на цар Самуил

България и Гърция подписаха протоколите за предаването на тленните останки на цар Самуил

  • Преди 9 минути
Колко мляко има в млечните продукти? Браншът предупреждава за липса на контрол

Колко мляко има в млечните продукти? Браншът предупреждава за липса на контрол

  • Преди 15 минути
Румен Радев в Солун: Стремежът на България да си върне тленните останки на цар Самуил датира от 60-те години

Румен Радев в Солун: Стремежът на България да си върне тленните останки на цар Самуил датира от 60-те години

  • Преди 32 минути
Мицотакис: Гърция изпълнява историческия си дълг, връщайки останките на цар Самуил

Мицотакис: Гърция изпълнява историческия си дълг, връщайки останките на цар Самуил

  • Преди 39 минути
"Спаси София" избира ново ръководство и променя структурата си

"Спаси София" избира ново ръководство и променя структурата си

Тленните останки на цар Самуил бяха изнесени в залата на Музея на византийската култура в Солун

Тленните останки на цар Самуил бяха изнесени в залата на Музея на византийската култура в Солун

  • Преди 60 минути
В 12:30 ч. София посреща тленните останки на цар Самуил

В 12:30 ч. София посреща тленните останки на цар Самуил

  • Преди 1 час
Правителствената делегация пристигна в Солун за предаването на тленните останки на цар Самуил

Правителствената делегация пристигна в Солун за предаването на тленните останки на цар Самуил

  • Преди 1 час
Волгин: На изборите ще покажем, че „Възраждане” се завръща

Волгин: На изборите ще покажем, че „Възраждане” се завръща

Силвио Берлускони на 90: човекът, който промени италианската политика

Силвио Берлускони на 90: човекът, който промени италианската политика

  • Преди 2 часа
София затваря центъра за посрещането на цар Самуил: къде и кога ще има ограничения

София затваря центъра за посрещането на цар Самуил: къде и кога ще има ограничения

  • Преди 2 часа
Отстранена е аварията на изтичане на газ от цистерна на гарата в Карлово

Отстранена е аварията на изтичане на газ от цистерна на гарата в Карлово

Северна Корея: Докладът на ООН за правата на човека в страната "изопачава реалността"

Северна Корея: Докладът на ООН за правата на човека в страната "изопачава реалността"

  • Преди 2 часа
Цар Самуил отвъд границите: чуждите хроники го помнят като владетел на цяла България

Цар Самуил отвъд границите: чуждите хроники го помнят като владетел на цяла България

  • Преди 2 часа
Засилен трафик към Турция: Камиони се трупат на "Капитан Андреево" и "Лесово"

Засилен трафик към Турция: Камиони се трупат на "Капитан Андреево" и "Лесово"

  • Преди 2 часа