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Година след потопа в "Елените": четири жертви, над 70 тома разследване и нито един обвиняем

Година след потопа в "Елените": четири жертви, над 70 тома разследване и нито един обвиняем
БТА

Прокуратурата все още чака комплексната петорна експертиза, която трябва да установи причините за бедствието

Една година след опустошителното наводнение в курортния комплекс "Елените" разследването продължава, а обвиняеми по случая все още няма. На 3 октомври 2025 г. четириметрова приливна вълна премина през комплекса след валежи от над 200 литра на квадратен метър, отне живота на четирима души и причини огромни материални щети.

Според данните по случая разрушителната сила на водата е била повлияна не само от интензивните валежи, но и от застрояването в долната част на водосбора. Незаконно сметище допълнително е стеснявало речното корито.

Година по-късно досъдебното производство под наблюдението на Окръжната прокуратура в Бургас вече надхвърля 70 тома. Разпитани са повече от 60 свидетели и са назначени над 10 експертизи, сред които и комплексна петорна експертиза, от чието заключение зависи следващият етап на разследването.

"Тя трябва да отговори на въпросите каква е причината за случилото се, налице ли са човешка дейност, небрежност, длъжностни престъпления във връзка със строителството, което е много в този район", обясни прокурор Христо Колев.

По думите му заключението се очаква в рамките на няколко месеца, след което наблюдаващият прокурор ще прецени дали има достатъчно данни за престъпление и за привличане на обвиняеми.

Сред четирите жертви е 62-годишният служител на ВиК-Несебър Цанко Иванов. В деня на бедствието той излиза от багера си в опит да се спаси, но водата го повлича пред очите на полицаи и пожарникари.

Синът му Живко Иванов продължава да настоява за отговорност и обвинява институциите в бездействие.

"В момента няма нито един арестуван, нито един осъден. Самото разследване е на пауза, сменят се разследващите", заявява той.

Според него само обилните валежи не могат да обяснят мащаба на трагедията.

"Опитват се да изкарат само дъждовете, че са виновни, а това е само куршумът. Незаконното строителство в реката е оръжието", казва Иванов.

Междувременно инфраструктурата в "Елените" все още не е напълно възстановена. Част от собствениците сами ремонтират жилищата си, а някои имоти продължават да бъдат необитаеми.

След бедствието строителният надзор е извършил проверки, като са установени незаконни строежи, свързани с корекцията на реката и аквапарка в комплекса. РДНСК-Бургас е издала две заповеди за премахването им, но те подлежат на съдебен контрол и могат да бъдат изпълнени едва след окончателно произнасяне на съда.

Година след трагедията основният въпрос остава без отговор - дали потопът е бил само природно бедствие, или човешка дейност и допуснати през годините нарушения са увеличили мащаба на катастрофата.

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