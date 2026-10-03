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Къде се пътува трудно на 3 октомври: ограничения в София и стеснения по „Тракия“

Къде се пътува трудно на 3 октомври: ограничения в София и стеснения по „Тракия“

Край Шумен и Игнатиево движението остава двупосочно в едното платно, а товарният трафик към Турция е интензивен

Временни ограничения ще затруднят движението в центъра на София и по маршрута от летището заради церемонията „България посреща цар Самуил“. От 08:00 до 12:00 часа се затварят изпреварващите ленти в два участъка на АМ „Тракия“, а по АМ „Хемус“ продължават ремонтите край Шумен и Игнатиево.

Ограниченията в София

От 09:00 часа до отпадане на необходимостта се забранява движението по бул. „Цар Освободител“ между ул. „Георги С. Раковски“ и пл. „Независимост“.

От 12:00 часа по преценка на „Пътна полиция“ може да бъде спирано движението по части от ул. „Мими Балканска“, бул. „Брюксел“, бул. „Цариградско шосе“ и редица улици около площадите „Александър Невски“ и „Княз Александър I“.

Между 13:50 и 14:20 часа ще бъде затворен бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ между Орлов мост и ул. „Ген. Гурко“. Водачите трябва да предвидят промени и в маршрутите на градския транспорт.

Автомагистрала „Тракия“

От 08:00 до 12:00 часа при 207-и и 218-и км в област Стара Загора ще бъдат затворени изпреварващите ленти. Автомобилите ще преминават през активните ленти. Организацията е за изграждане на прекъсвания в средната разделителна ивица.

Между 34-и и 39-и км към Бургас се полага маркировка, като скоростта е ограничена до 100 км/ч. При Мухово, между 44-и и 46-и км, се работи в аварийната лента.

Ограничение до 100 км/ч има между 56-и и 61-и км, между 208-и и 229-и км към София и между 218-и и 229-и км към Бургас.

Автомагистрала „Хемус“

Между 350-и и 363-и км край Шумен платното към София е затворено за ремонт. Трафикът преминава двупосочно в платното към Варна, като организацията е удължена до 9 октомври.

Между надлеза при Игнатиево и пътен възел „Летище“, от 419-и до 422-и км, движението също е двупосочно в платното към Варна – по една лента във всяка посока. Ограничението е обявено до 5 октомври.

Между 1-и и 9-и км към Варна скоростта е ограничена до 90 км/ч, а автомобилите над 12 тона преминават в аварийната лента. Между 23-и и 30-и км максималната скорост е 100 км/ч.

При 34-и км към София продължава обследването на анкерна стена. Между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ остава забраната за автомобили над 12,5 тона.

Автомагистралите „Струма“ и „Марица“

По АМ „Струма“ между 10-и и 12-и км към София е ограничена аварийната лента заради почистване на откоси.

Между 16-и и 18-и км към София, от 10:00 до 16:00 часа, е затворена външната активна лента. Движението преминава през изпреварващата и другата активна лента.

По АМ „Марица“, между 109-и и 111-и км към „Капитан Андреево“, се ремонтират фуги на мостови съоръжения. Трафикът е в една лента, а скоростта е ограничена до 50 км/ч.

По АМ „Черно море“ и АМ „Европа“ няма въведени ограничения според последния пълен бюлетин.

Основни пътища и затворени участъци

По път I-1 между Враца и Мездра, от 151-и до 161-и км, се преминава в една лента заради ремонт на настилката.

По стария път между гара Яна и Ботевград движението е поетапно в една лента. Участъкът между 210-и и 213-и км остава затворен заради аварийното състояние на анкерна стена. Обходът е по АМ „Хемус“.

Път III-9009 между Ново Паничарево и Ясна поляна е затворен за всички автомобили. Обходният маршрут е през пътен възел „Крайморие“, Приморско и път III-992.

Път III-868 между Рудозем и Смолян също е затворен. Преминава се през Смолян, Чокманово и Смилян.

Път III-2904 между Кардам, Захари Стояново и Дуранкулак остава затворен за основен ремонт. Обходът е през Генерал Тошево, Преселенци, Сърнино и Спасово.

В Свищов е затворен участък от път II-52 заради ремонт на ВиК съоръжение. Трафикът е пренасочен по градската улична мрежа.

Проходи

„Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени за всички автомобили.

„Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Републиката“, „Ришки“, „Рожен“ и „Троянски“ са отворени.

През „Айтоски“ не се допускат автомобили над 12 тона, а през „Вратник“ и „Твърдишки“ – над 10 тона. За „Петрохан“ важи забрана за автомобили над 12 тона, с дължина над 12 метра и за превозни средства с ремаркета. През „Шипка“ остава дългосрочното ограничение за определени категории тежкотоварни автомобили.

Гранични пунктове

Към 06:00 часа трафикът през „Капитан Андреево“ и „Лесово“ е интензивен на изход за товарни автомобили.

По границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония движението е нормално. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона.

Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на Дунав.

Времето

На 3 октомври ще преобладава слънчево време. Над югоизточните райони облачността временно ще се увеличава, а в Странджа на отделни места ще превали краткотрайно.

Ще духа умерен, в Източна България до силен източен и североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София – около 20 градуса.

В планините ще бъде предимно слънчево, но със силен източен и североизточен вятър. Температурата ще достигне около 12 градуса на 1200 метра и около 5 градуса на 2000 метра.

По Черноморието ще има временни увеличения на облачността и краткотраен дъжд по южното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат между 18 и 20 градуса, а вълнението на морето – 3–4 бала.

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