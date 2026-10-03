Колко мляко има в млечните продукти? Браншът предупреждава за липса на контрол

В част от продуктите, които се предлагат като млечни, съдържанието на истинско мляко е малко. Това заяви съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев по NOVA.

По думите му потребителите трудно могат да преценят какво реално съдържат сиренето, кашкавалът, маслото и останалите продукти, които купуват всеки ден, а контролът по веригата на доставки не е достатъчен.

Караколев посочи, че именно държавните институции трябва да следят какво се влага в производството и дали етикетите отговарят на реалното съдържание на продуктите. Той открои като отговорни институции Комисията за защита на потребителите и Българската агенция по безопасност на храните.

"Санкциите са ниски и това не спира нарушителите при производството на храни", заяви Караколев.

Той постави и въпроса за необходимостта от работеща държавна лаборатория, която да може в кратки срокове да извършва анализи и проби на хранителните продукти.

Темата за контрола върху храните остава във фокуса и на държавните институции, като през последните месеци бяха обявени допълнителни проверки и мерки за по-голяма прозрачност по веригата на доставки.