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Кирил Вълчев: КСНС трябва да заседава на всеки три месеца, а не само при кризи

Кирил Вълчев: КСНС трябва да заседава на всеки три месеца, а не само при кризи
БТА

Кандидатът за вицепрезидент заяви, че Консултативният съвет за национална сигурност трябва редовно да обсъжда големите теми пред България, сред които и демографската криза

Консултативният съвет за национална сигурност трябва да бъде свикван редовно, а не само когато страната е изправена пред криза. Това заяви кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев в ефира на NOVA.

"Консултативният съвет за национална сигурност трябва да бъде свикван редовно, всеки три месеца, както е записано в закона, за да обсъжда големите теми пред България", каза Вълчев.

Сред въпросите, които според него трябва да попадат във фокуса на КСНС, е демографската криза и намаляването на населението на страната.

Вълчев вече е заявявал, че президентската институция трябва да бъде място за диалог и съгласие между различните политически сили и институции. По думите му заседанията на КСНС през годините невинаги са успявали да доведат до достатъчно ползотворен разговор.

Кандидатът за вицепрезидент коментира и начина, по който медиите отразяват дейността на държавните институции. Като пример той посочи публикации около посещение на Илияна Йотова в Американския университет в България.

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