Много българи в Солун изпратиха тленните останки на Самуил

Много българи излязоха през Музея на Византийското изкуство в Солун, за да изпратят тленните останки на цар Самуил, предаде НОВА.

Някои споделиха, че еуфорията е много голяма. Хората определят момента като исторически.

България и Гърция подписаха протокола за предаването на тленните останки на българския владетел.

Премиерът Румен Радев заяви преди подписването, че стремежът на България да си върне тленните останки на цар Самуил датира още от 60-те години на миналия век.