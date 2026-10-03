Русия е унищожила 218 украински дрона през нощта

Руското ПВО прехвана и унищожи 218 украински дрона над различни региони на Русия, както и над акваториите на Азовско и Черно море, съобщи днес руското министерство на отбраната.

"От 20:00 часа московско време на 2 октомври до 08:00 часа московско време на 3 октомври, дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 218 украински безпилотни летателни апарата над териториите на Астраханска, Белгородска, Брянска, Воронежка, Калужка, Курска, Орловска, Ростовска, Рязанска, Смоленска и Тулска област, както и над Московския регион, Краснодарския край, както и над акваториите на Азовско и Черно море", се казва в изявление на руското военно ведомство, цитирано от ТАСС.

Свалени са били дронове и над Кримския полуостров.