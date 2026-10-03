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Георги Костадинов: Левски ще изглежда по-добре след паузата

Георги Костадинов: Левски ще изглежда по-добре след паузата
БТА

Акрам Бурас ще се завърне в средата на октомври, разкри спортният директор на „сините"

Левски ще се върне към познатото високо ниво след паузата за мачове на националните отбори, сигурен е спортният директор Георги Костадинов. „Сините" започнаха много силно сезона, но през септември започнаха проблемите. В момента тимът на Хулио Веласкес е в серия от три поредни мача без без победа - 2:4 от ЦСКА за Суперкупата, 0:0 с Ботев Враца в първенството и 0:1 от Залцбург в Лига Европа.

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„Тази почивка ни дойде точно навреме, защото имахме натоварен график и доста контузени футболисти. Някои момчета не бяха правили подготовка. Сега използваме времето, за да ги възстановим. След паузата за националните отбори Левски ще изглежда по-добре“, заяви Костадинов.

Според мнозина една от основните причини са игровия спад на „сините" е контузията на основна фигура в лицето на Акрам Бурас. Костадинов разкри, че възстановяването на алжиреца върви добре и той може да се завърне в средата на октомври. Последният му мач е срещу Септември (3:0) на 1 август, когато бе заменен принудително в 77-ата минута.

„Ако всичко върви по план с възстановяването му, Бурас ще бъде готов във втората половина на месеца“, добави Костадинов.

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