Милен Михов: Цар Самуил се връща в своя град и ще намери вечен покой в "Св. София"

Председателят на Македонския научен институт доц. Милен Михов определи днешния ден като празник за България. Той коментира връщането на тленните останки на цар Самуил пред НОВА.

"България е една от древните държави в Европа, която не си е променяла името. Днес усещаме дълбоката истина на събитието за връщането на останките", заяви Михов.

По думите му пренасянето на останките в София носи силен исторически и символен заряд.

"Император Василий II не победи. Цар Самуил се връща в неговия град и ще намери вечен покой в неговата църква - "Св. София"," каза председателят на Македонския научен институт.

Михов коментира и възможния прочит на събитието в Северна Македония. Според него то не трябва да бъде разглеждано като действие, насочено срещу страната или нейните граждани.

"Това събитие не трябва да бъде разглеждано като шамар към Северна Македония и нейните граждани, а по-скоро към онези ретроградни сили в Скопие, които отхвърлят обмислянето на миналото", заяви той.

Думите му идват в деня, когато тленните останки на цар Самуил бяха официално предадени от Гърция на България и транспортирани към София, където ще бъдат положени в базиликата "Света София".