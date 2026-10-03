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Милен Михов: Цар Самуил се връща в своя град и ще намери вечен покой в "Св. София"

Милен Михов: Цар Самуил се връща в своя град и ще намери вечен покой в "Св. София"
ТАРАЛЕЖ

Председателят на Македонския научен институт определи връщането на тленните останки на владетеля като празник

Председателят на Македонския научен институт доц. Милен Михов определи днешния ден като празник за България. Той коментира връщането на тленните останки на цар Самуил пред НОВА.

"България е една от древните държави в Европа, която не си е променяла името. Днес усещаме дълбоката истина на събитието за връщането на останките", заяви Михов.

По думите му пренасянето на останките в София носи силен исторически и символен заряд.

"Император Василий II не победи. Цар Самуил се връща в неговия град и ще намери вечен покой в неговата църква - "Св. София"," каза председателят на Македонския научен институт.

Михов коментира и възможния прочит на събитието в Северна Македония. Според него то не трябва да бъде разглеждано като действие, насочено срещу страната или нейните граждани.

"Това събитие не трябва да бъде разглеждано като шамар към Северна Македония и нейните граждани, а по-скоро към онези ретроградни сили в Скопие, които отхвърлят обмислянето на миналото", заяви той.

Думите му идват в деня, когато тленните останки на цар Самуил бяха официално предадени от Гърция на България и транспортирани към София, където ще бъдат положени в базиликата "Света София".

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