Филиалът на Софийския университет в Бургас откри четвъртата си академична година

Филиалът на Софийския университет "Св. Климент Охридски" в Бургас откри четвъртата си академична година. Церемонията започна с университетския химн Gaudeamus Igitur, след което първокурсниците получиха студентските си книжки.

Сред тях са и студентите в новата бакалавърска специалност "Методика на чуждоезиковото обучение: корейски език". С нея филиалът разширява езиковите си програми, след като през миналата година започна обучение и по японски и китайски език.

"Днес откриваме учебната година, но трябва да си даваме сметка за мисията ни, а именно да запазим талантите, които имаме в България", заяви ректорът на Софийския университет проф. д-р Елиза Стефанова.

Тя посочи, че се обсъжда и разкриването на нови специалности, които да отговарят на потребностите на пазара на труда в региона.

Кметът на Бургас Димитър Николов съобщи, че е на финален етап оборудването на ново професионално музикално студио, което ще бъде използвано за практическото обучение на студентите.

До дни предстои да бъде открит и корейски кът в Регионалната библиотека "Пейо Яворов" в Бургас.

На церемонията присъстваха представители на Бургаския държавен университет, филиала на НАТФИЗ в града, бургаски гимназии и Институт "Конфуций".