Пиян шофьор с АТВ се заби във фонтан в парк в Горна Оряховица

Водач на АТВ с близо 2 промила алкохол катастрофира в парк в Горна Оряховица, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Инцидентът е станал през нощта. По първоначална информация 40-годишният местен жител е изгубил контрол над АТВ-то, ударил се е във фонтан, след което превозното средство се е преобърнало.

При произшествието са пострадали водачът и 34-годишната жена, която е пътувала с него. Двамата са били прегледани в Спешна помощ, но впоследствие са напуснали лечебното заведение по собствено желание.

Шофьорът е бил тестван за употреба на алкохол, като дрегерът е отчел 1,99 промила. Взета му е и кръвна проба.

АТВ-то е иззето, а по случая е образувано досъдебно производство.

Причините и обстоятелствата около катастрофата се изясняват.