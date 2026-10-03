Макс Верстапен с първи полпозишън през 2026 година

Пилотът на Ред Бул Макс Верстапен спечели квалификацията за Гран При на Бахрейн, което се провежда в Малайзия на пистата „Сепанг“. Нидерландецът даде време от 1:35.130 мин. в последния трети етап и постигна първи полпозишън през годината.

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До него на първа редица в състезанието ще стартира Люис Хамилтън с Ферари. Британският пилот изостана на 0.298 от темпото на Верстапен. Трети се нареди Исак Хаджар с Ред Бул, но заради наказание той ще стартира чак осми. Андреа Кими Антонели с Мерцедес даде четвърто време в квалификацията и съответно ще бъде трети на стартовата решетка.

Шарл Льоклер с Ферари ще бъде четвърти, а след това ще се наредят пилотите на Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри. Джордж Ръсел остана много далече като от Верстапен и записа едва осмо време, а заради наказанието на Хаджар ще стартира седми. Топ 10 допълниха Пиер Гасли с Алпин, който е девети и Габриел Бортолето с Ауди.