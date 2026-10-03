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Ибрахимович захапа Роналдо: Дори лъвовете знаят кога ловът е приключил

Ибрахимович захапа Роналдо: Дори лъвовете знаят кога ловът е приключил

Кристиано прояви неуважение към съотборниците си, обяви Златан

Златан Ибрахимович разкритикува поведението на Кристиано Роналдо и го нарече егоист. 41-годишният португалец напусна демонстративно лагера на националния отбор преди мача с Дания (4:2), след като се разсърди на коментари от страна на селекционера Жорже Жезус. Другата причина е, че треньорът реши да го остави на пейката.

Жезус отсече за Роналдо: Никой не ми казва какво да правя

„Не бива да позволяваш на егото да съсипе наследството, което си изградил. Да напуснеш лагера на Португалия, без дори да си поговорил със съотборниците си? Това е проява на неуважение. Трябва да осъзнаеш, че вече не си млад. Погледни Златан. И аз някога бях млад. Играех на най-високо ниво и след това сложих край на кариерата си. Дори лъвовете знаят кога ловът е приключил“, заяви Ибрахимович в интервю за Tudn.

Кристиано Роналдо има рекордните в международния футбол 234 мача и 146 гола, а голямата му цел е да завърши кариерата си с 1000 общо гола на клубно и национално ниво. Засега той има 979 попадения.

 

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