Ибрахимович захапа Роналдо: Дори лъвовете знаят кога ловът е приключил

Златан Ибрахимович разкритикува поведението на Кристиано Роналдо и го нарече егоист. 41-годишният португалец напусна демонстративно лагера на националния отбор преди мача с Дания (4:2), след като се разсърди на коментари от страна на селекционера Жорже Жезус. Другата причина е, че треньорът реши да го остави на пейката.

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„Не бива да позволяваш на егото да съсипе наследството, което си изградил. Да напуснеш лагера на Португалия, без дори да си поговорил със съотборниците си? Това е проява на неуважение. Трябва да осъзнаеш, че вече не си млад. Погледни Златан. И аз някога бях млад. Играех на най-високо ниво и след това сложих край на кариерата си. Дори лъвовете знаят кога ловът е приключил“, заяви Ибрахимович в интервю за Tudn.

Кристиано Роналдо има рекордните в международния футбол 234 мача и 146 гола, а голямата му цел е да завърши кариерата си с 1000 общо гола на клубно и национално ниво. Засега той има 979 попадения.