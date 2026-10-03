Иван Иванов тренира с Анди Мъри в академията на Надал

Иван Иванов направи тренировка с Анди Мъри на кортовете на Академията на Рафа Надал, където българският талант се готви вече от години. Двамата размениха и по няколко думи след заниманието. Британската легенда попита българина за развитието му дотук, както и за Григор Димитров. Целият разговор бе документиран във видео, публикувано от академията.

Специално признание за Иван Иванов след пробива му в топ 500

„Да, играхме заедно за с Григор „Купа Дейвис" преди две-три седмици (б. р. - всъщност Иванов беше резерва в тима на капитана Валентин Димов в мача срещу Дания, но тренира и пътува с националите за гостуването в Копенхаген на 18-19 септември). Научих много от него. Той е чудесен човек и всички, които познавам, му се възхищават. Григор е наистина страхотен човек и дава много добри съвети", каза Иван Иванов на бившия №1 в света.

През тази седмица Иванов дебютира в Топ 500 на световната ранглиста, изкачвайки се до №485. Той вече спечели първата си титла при мъжете, след като през март триумфира на М25 турнира в Тарагона. Два месеца по-рано националът за Купа „Дейвис" игра финал и на М15 надпреварата в Манакор. На ниво Чалънджър най-добрият му резултат е четвъртфиналът в Нотингам.

През 2026 г. Иванов за първи път игра и квалификации в Големия шлем при мъжете, но загуби от унгареца Жомбор Пирош в първия кръг от пресявките за „Уимбълдън".