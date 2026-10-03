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Тръмп за Мелони след месеци на напрежение: "Тя винаги ми е харесвала"

Тръмп за Мелони след месеци на напрежение: "Тя винаги ми е харесвала"
Снимка: AP/БТА

Американският президент определи отношенията си с италианския премиер като много добри, въпреки публичните му критики през последните месеци

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи като много добри отношенията си с италианския премиер Джорджа Мелони, след като през последните месеци между двамата се натрупа публично напрежение, предаде АНСА.

В отговор на журналистически въпрос Тръмп заяви, че отношенията му с Мелони са много добри. "Тя винаги ми е харесвала", допълни американският президент, след като беше попитан за критиките си към италианската премиерка през последните месеци.

Промяната в тона идва след период на напрежение между Вашингтон и Рим, който се разви на фона на различия по отношение на Иран, миграцията и позициите на Мелони към папа Лъв Четиринадесети.

През първата година от завръщането на Тръмп в Белия дом отношенията между него и Мелони бяха определяни като добри. През пролетта обаче американският президент отправи критики към папа Лъв Четиринадесети заради позициите му относно започването на войни и опасността Иран да се сдобие с ядрено оръжие. Тръмп разкритикува и възгледите на папата по въпросите на миграцията.

След тези изказвания Мелони на три пъти изрази солидарност с папата. Впоследствие Тръмп отправи критики към италианския премиер и Италия заради отказа на Рим да допусне американски самолети, участващи в бойна мисия срещу Иран, да използват италиански военни бази.

Последваха месеци на напрежение, докато дипломатическите екипи на двете страни и техните посланици работеха за подобряване на двустранните отношения. През този период Мелони продължи публично да подчертава значението на отношенията със САЩ и общите си позиции с Тръмп, докато американският президент продължи да отправя критики към нея.

На срещата на върха на Г-7 в Евиан, Франция, Тръмп и Мелони разговаряха няколко пъти в кулоарите на форума. Това доведе до оценки на анализатори, че напрежението между двамата е преодоляно.

След срещата обаче Тръмп заяви, че Мелони го е умолявала да се снима с нея, за да повиши рейтинга си в Италия, и че той се е съгласил. Мелони отговори, че американският президент говори неверни неща и заяви, че нито тя, нито Италия молят за нещо. Тя препоръча на Тръмп да се съсредоточи върху собствения си рейтинг в САЩ.

На срещата на върха на НАТО в Анкара двамата не проведоха разговор в кулоарите. Тогава Тръмп определи Мелони като добър човек, но заяви, че италианското ръководство го е разочаровало заради отказа да помогне на САЩ във войната в Иран.

Мелони пропусна годишната сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември, на която участваше Тръмп. Малко преди това италианският премиер публично изрази съжаление, че отношенията й с американския президент не са се развили според очакванията й, но подчерта, че не съжалява за политиката, която е водила спрямо САЩ.

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