Тленните останки на цар Самуил поеха към базиликата "Света София" в столицата

Държавната церемония "България посреща цар Самуил" продължава с шествие на тленните останки на българския владетел до базиликата "Света София - Божия премъдрост", където ще бъде отслужено траурно богослужение.

Шествието тръгна от площад "Княз Александър Първи" и ще премине по булевард "Цар освободител", улица "Георги С. Раковски" и улица "Оборище", преди да достигне до базиликата.

В храма българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отслужи заупокойната молитва в съслужение с митрополити, епископи и свещенослужители от Българската православна църква - Българска патриаршия.

По-рано днес в Музея на византийската култура в Солун се състоя официалната церемония по предаването на тленните останки, идентифицирани като принадлежащи на българския цар Самуил (997–1014 г.), от Гърция на България.

На церемонията присъстваха министър-председателят Румен Радев и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис. От българска страна участваха още заместник министър-председателят Иво Христов, министърът на културата Евтим Милошев и представители на академичната общност. Гърция беше представена и от министъра на културата Лина Мендони.

По силата на споразумението между София и Атина Гърция предава на България останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, открити през 1969 г. в базиликата "Св. Ахилий" в Малкото Преспанско езеро от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос.

В рамките на договореността България предава на Гърция 48 църковни реликви.

След края на церемонията в Солун тленните останки бяха транспортирани до София с военнотранспортен самолет "Спартан". В българската столица те бяха посрещнати с държавна церемония, след което започна шествието към базиликата "Света София".

След траурното богослужение тленните останки на цар Самуил ще бъдат положени в специално изработен саркофаг.