В базиликата „Света София“ се провежда церемонията за полагането на тленните останки на цар Самуил

В базиликата „Света София“ в центъра на столицата се провежда церемонията за тържественото полагане на тленните останки на цар Самуил в мраморния саркофаг.

Патриарх Даниил възглавява траурното богослужение.

Държавната церемония "България посреща цар Самуил" продължи с шествие на тленните останки на българския владетел до базиликата "Света София - Божия премъдрост".

Саркофагът ще бъде поставен в южната част на напречния кораб на базиликата „Света София - Божия премъдрост“, каза на 1 октомври отец Кирил Дидов - председател на църковното настоятелство на столичния храм „Света София – Божия премъдрост“, предаде БТА.

По-рано днес тленните останки пристигнаха на летище София, транспортирани с военен самолет „Спартан“ от Солун.