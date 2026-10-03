Левандовски подобри рекорд на Кристиано Роналдо

Ветеранът Роберт Левандовски продължава да доказва, че възрастта е просто число, пренаписвайки историята на футбола. 38-годишният поляк беше над всички снощи при гръмката победа с 6:0 над Румъния в срещата от Лигата на нациите във Варшава.

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Левандовски отбеляза хеттрик, с който подобри рекорд на Кристиано Роналдо. На 38 години и 42 дни полякът стана най-възрастният футболист, отбелязвал 3 попадения в един мач от Лигата на нациите. Досегашният рекорд беше поставен от Кристиано Роналдо. Португалецът беше на 34 години и 120 дни, когато вкара хеттрик срещу Швейцария на полуфиналите в турнира през 2019 г.

Левандовски вече има 92 попадения за Полша, което го поставя на шесто място сред водещите реализатори на национално ниво. За ветерана това е седми хеттрик за родината.