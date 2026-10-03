Северна Корея заяви, че е проведено изпитание на ракета със среден обсег

Ким Йо Чен, влиятелната сестра на лидера Ким Чен Ун, заяви, че страната ѝ е изпитала стратегическа ракета със среден обсег, предаде Ройтерс.

Южнокорейските военни заявиха по-рано в събота, че Северна Корея е изстреляла балистична ракета, която е прелетяла на повече от 700 километра (435 мили) към морето край източното ѝ крайбрежие.

Ким Йо Чен, която е директор на управляващата партия на Северна Корея, заяви, че е проведено учение за "стратегическо оръжие" с ракета със среден обсег към морето край източното ѝ крайбрежие.

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун е ръководил учението, което е било проведено от "огневно подразделение, изпълняващо ексклузивна специална мисия", каза сестра му.

Позовавайки се на изявления на Сеул и Токио относно разстоянието, до което е стигнала ракетата, тя каза, че техните резултати показват ограниченията на възможностите им за проследяване.

"Винаги, когато прилагахме вълнообразния траекторен режим към ракетите, врагът не успяваше да проследи целите от първите им точки на пропускане", каза тя, без да покаже никакви доказателства.

Южна Корея и Япония също "трябва да признаят скоростта на ракетата", каза тя, без да разкрива скоростта. Ракетата е била способна да променя орбитата си на полета на ниска височина с помощта на технология за изкуствен интелект, добави тя.

"С други думи, това означава, че няма начин да се избегне тази атака", каза тя.

Северна Корея е провеждала ракетни изпитания повече от 10 пъти тази година. Пхенян понякога е заявявал, че тества нови видове оръжейни системи. Някои от тестовете са проведени, след като Северна Корея протестира срещу съвместните военни учения между Сеул и Вашингтон.

Изстрелването дойде, след като Ким Йо Чен публикува изявление в петък, с което отхвърли искането на Сеул за извинение за това, което според него са севернокорейски мини, които сериозно раниха южнокорейски войници в демилитаризираната зона, силно укрепен район между двете Кореи.