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Преговорите между САЩ и Русия за Украйна включват петролна сделка за милиарди долари

Преговорите между САЩ и Русия за Украйна включват петролна сделка за милиарди долари
Снимка: AP/БТА

Сделката за активи на "Лукойл" може да включва бизнес ръководители от Близкия изток, свързани с американските преговарящи Стив Уитков и Джаред Къшнър

Преговорите на администрацията на Тръмп с Русия за прекратяване на войната в Украйна се разшириха, за да включат многомилиардна петролна сделка, която би била от полза за бизнес ръководители от Близкия изток, свързани с американските преговарящи Стив Уитков и Джаред Къшнър, съобщи в събота "Ню Йорк Таймс".

Сделката, която зависи от одобрението на правителството на САЩ и Кремъл, включва обширен набор от нефтени находища, рафинерии и бензиностанции по целия свят, собственост на руската енергийна група "Лукойл", според доклада.

Белият дом, Министерството на финансите на САЩ и "Лукойл" не отговориха на исканията за коментар извън редовното работно време.

Групата, която се стреми към сделката, включва американския инвеститор и милиардер Тод Боели, две групи от Близкия изток, които са правили бизнес със семейството на Къшнър или Уитков и подразделение на американското правителство, съобщава вестникът.

Руският президент Владимир Путин повдигна въпроса за сделката по време на среща на 5 септември с Уитков и Кушнър в Кремъл, съобщи "Ню Йорк Таймс", позовавайки се на запознати със срещата. Путин предложи сключването на сделката като начин да покаже на руснаците, че могат да правят бизнес със Съединените щати, каза един от източниците.

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