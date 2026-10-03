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Непълнолетни пребиха 19-годишен служител в центъра на Перник

Непълнолетни пребиха 19-годишен служител в центъра на Перник
БТА

По данни на полицията двамата младежи са на 13 и 17 години, а по-големият е задържан за 24 часа

Двама непълнолетни са нападнали 19-годишен служител, който почиствал район в близост до коритото на река Струма в центъра на Перник, съобщиха от полицията.

По данни на пострадалия двамата младежи първоначално го заговорили, след което започнали да се държат грубо и непристойно. Малко по-късно единият от тях го ударил в областта на лицето.

След подадения сигнал криминалисти от Първо районно управление са установили двамата участници в инцидента. Те са на 13 и 17 години.

По-големият от тях е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР.

19-годишният служител е бил прегледан в болнично заведение. Медиците не са установили наранявания или разстройство на здравето.

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