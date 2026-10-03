Президентът на Германия: Страната рискува да повтори разделенията от времето на Ваймарската република

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер предупреди, че страната рискува да се върне към политическите разделения от времето на Ваймарската република заради нарастващото влияние на дезинформацията и антидемократичните сили. Той направи изказването си в реч по повод годишнината от обединението на Германия през 1990 г., предаде Ройтерс.

Предупреждението идва след избори в две източни германски провинции, на които крайнодясната "Алтернатива за Германия" (АзГ) получи най-голям дял от гласовете, докато в Берлин крайнолявата партия "Левите" спечели изборите.

В речта си Щайнмайер не посочи конкретна политическа формация, но осъди "нетърпимата политическа демагогия на екстремистки сили", която според него застрашава свободата, демокрацията и единството на страната.

Резултатите от изборите в Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания, където Християндемократическият съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц претърпя най-тежкото поражение в историята си, разклатиха управляващата коалиция. Тя дойде на власт с обещанието да съживи стагниращата германска икономика.

Вместо това опасенията на избирателите за спада на жизнения стандарт и икономическия упадък са се задълбочили, което според агенцията е помогнало на АзГ да запази първата позиция в социологическите проучвания повече от година. Самата партия отхвърля определението "крайнодясна" и твърди, че традиционните политически сили го използват, за да я дискредитират и да поставят под съмнение възгледите на милиони германци.

Германия остава най-голямата икономика и водещата индустриална сила в Европа, но промишлеността й е под натиск заради засилващата се конкуренция от Китай и прекъсването на достъпа до евтините руски петрол и газ след началото на войната в Украйна.

Щайнмайер, социалдемократ, който е бил министър на външните работи при бившия канцлер Ангела Меркел, заяви, че страната има нужда от по-последователно управление.

"Германия се нуждае по-спешно от всякога от добре обмислена, последователна, професионална и твърда политика", каза той.

Според германския президент демократичният дебат е подкопаван от сложни кампании за дезинформация, които се разпространяват онлайн и засилват политическото разделение.

Щайнмайер определи тези кампании като "измислени от кремълски тролове, германски крайнодесни екстремисти или дори заблудени леви авторитарни фигури и разпространявани в интернет от безскрупулни интернет олигарси".

Той призна, че значителна част от германците както на изток, така и на запад не се доверяват на политическата система. По думите му до една трета от избирателите демонстрират чрез изборните си решения отхвърляне на основни права, залегнали в основата на германската република.

Президентът, чиято длъжност е до голяма степен представителна, но му дава значителен морален авторитет, направи пряка аналогия с периода преди Втората световна война. Тогава острите политически разделения допринасят за краха на демокрацията във Ваймарската република.

"Дали Берлин се превръща във все по-голямо подобие на Ваймарската република е въпрос, на който все още няма отговор", каза Щайнмайер.

С изказването си германският президент постави дезинформацията, политическата поляризация и общественото недоверие към институциите в центъра на дебата за устойчивостта на германската демокрация.