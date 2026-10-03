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"Асошиейтед Прес": Цар Самуил се завръща в България след десетилетия преговори с Гърция

"Асошиейтед Прес": Цар Самуил се завръща в България след десетилетия преговори с Гърция
Снимка: БТА

Тленните останки на средновековния владетел ще бъдат посрещнати с пълни държавни почести, а София и Атина се споразумяха за връщане на религиозни реликви

Останките на средновековния владетел цар Самуил пристигнаха в България в събота, след десетилетия преговори със съседна Гърция, предаде Асошиейтед Прес.

Самуил е бил воинствен владетел, който се е борил с Византийската империя, за да разшири царството си, но в крайна сметка е победен и умира малко след това през 1014 г. Той се смята за символ на националната идентичност на България, пише АП.

Останките, открити в гръцки граничен район преди 60 години, бяха транспортирани до българската столица София с военен самолет, където бяха посрещнати с пълни държавни почести, включително ескорт от изтребител, 21-оръдеен залп и шествие до църквата "Света София", където обществеността можеше да отдаде почит.

Предаването в събота стана резултат от споразумение, сключено между министрите на културата на двете страни, съгласно което България се съгласи да върне религиозните реликви, взети от гръцки манастири по време на Първата световна война.

Няколко видни гръцки академици и религиозни лидери критикуваха споразумението като неадекватно от българска страна.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис и неговият български колега Румен Радев присъстваха на церемония в Музея на византийската цивилизация в Солун, където се съхраняваха останките, преди предаването им.

"Това са предмети, които принадлежат и на двата ни народа, те съставляват нашата памет и нашата връзка, а нашите сънародници и бъдещите поколения заслужават и трябва да имат възможността да отдадат почит на своите предци", каза Радев, говорейки на церемонията, проведена в Музея на византийската цивилизация в Солун.

"Ако в миналото цар Самуил ни е разделял, мога да кажа, че днес той ни обединява. Той укрепва стратегическото ни сътрудничество и прави историческите връзки между нашите държави и народи още по-силни", каза Радев.

Мицотакис изрази надежда, че церемонията в събота ще засили международната кампания на Гърция за връщане на мраморните скулптури от Партенона - колекция от 2500-годишни мраморни скулптури, взети от Акропола в Атина и по-късно изложени в Британския музей. "Световната общност по същество преоценява дългогодишната си позиция за опазване на културното наследство", каза Мицотакис.

"Тази промяна е въплътена в днешната инициатива, която се основава на очевидния принцип, че паметниците и историческите наследства не могат да бъдат третирани като военни трофеи, нито като резултат от обстоятелства, последвали създаването им."

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