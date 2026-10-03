Новини
Търси
Подкаст
Политика

Радев при посрещането на цар Самуил: България е била и ще бъде!

Радев при посрещането на цар Самуил: България е била и ще бъде!
БТА

Премиерът определи завръщането на тленните останки на българския владетел като мост през вековете и призова страната да помни завета му - да пази България

"България е била и ще бъде!" С тези думи министър-председателят Румен Радев завърши речта си по време на държавната церемония в София по посрещането на тленните останки на цар Самуил.

Останките на българския владетел бяха върнати от Гърция след повече от шест десетилетия усилия на българската държава. По-рано през деня те бяха официално предадени в Солун, след което транспортирани до София, където предстои да бъдат положени в специален саркофаг в базиликата "Света София".

"Днес сме се събрали заедно, за да изпълним една вълнуваща мисия и един отдавна очакван дълг. Пред нас са тленните останки на цар Самуил", заяви Радев пред събралите се на площад "Княз Александър I".

В речта си той припомни тежките десетилетия, в които Самуил води войни за запазването на българската държава срещу Византия, както и победите и пораженията, белязали управлението му.

Радев направи и паралел между разединението в България преди повече от хилядолетие и необходимостта от национално единство днес.

"Великата България на Симеон угасва в сложни игри на тронове, в които междуособиците и разделението съсипват вековен държавнически градеж, военни победи и дипломатически успехи. И този урок трябва да помним", каза премиерът.

Той подчерта, че на Самуил се пада тежката участ да прекара живота си в почти непрекъснати войни в защ

Още по темата

Военен камион транспортира тленните останки на цар Самуил от летище София към центъра на столицата

Военен камион транспортира тленните останки на цар Самуил от летище София към центъра на столицата

Милен Михов: Цар Самуил се връща в своя град и ще намери вечен покой в "Св. София"

Милен Михов: Цар Самуил се връща в своя град и ще намери вечен покой в "Св. София"

Самолетът с тленните останки на цар Самуил кацна на летище София

Самолетът с тленните останки на цар Самуил кацна на летище София

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Илияна Йотова: Душата на цар Самуил намери своя път към родината

Илияна Йотова: Душата на цар Самуил намери своя път към родината

Волгин: На изборите ще покажем, че „Възраждане” се завръща

Волгин: На изборите ще покажем, че „Възраждане” се завръща

ЦИК определи правилата за гласуване с подвижна избирателна кутия на президентските избори

ЦИК определи правилата за гласуване с подвижна избирателна кутия на президентските избори

ЦИК определи местата и броя на секциите в чужбина за президентските избори

ЦИК определи местата и броя на секциите в чужбина за президентските избори

Най-важното от България на 02.10.2026 г.

Най-важното от България на 02.10.2026 г.

Водещи

АФП: Останките, смятани за цар Самуил, бяха върнати в България след десетилетия преговори с Гърция

АФП: Останките, смятани за цар Самуил, бяха върнати в България след десетилетия преговори с Гърция

Проучване: 49% от британците подкрепят връщане на Великобритания в ЕС

Проучване: 49% от британците подкрепят връщане на Великобритания в ЕС

  • Преди 21 минути
Саръбоюков завършва 2026 година като №3 в света

Саръбоюков завършва 2026 година като №3 в света

  • Преди 25 минути
Командирът на ВВС: МиГ-29 и F-16 летяха заедно в името на България

Командирът на ВВС: МиГ-29 и F-16 летяха заедно в името на България

Г-7 освобождава петролни и дизелови резерви, но експерти предупреждават: недостигът остава

Г-7 освобождава петролни и дизелови резерви, но експерти предупреждават: недостигът остава

  • Преди 40 минути
Илияна Йотова: Душата на цар Самуил намери своя път към родината

Илияна Йотова: Душата на цар Самуил намери своя път към родината

  • Преди 51 минути
"Асошиейтед Прес": Цар Самуил се завръща в България след десетилетия преговори с Гърция

"Асошиейтед Прес": Цар Самуил се завръща в България след десетилетия преговори с Гърция

  • Преди 56 минути
Зверев си осигури двубой с Джокович в Пекин

Зверев си осигури двубой с Джокович в Пекин

  • Преди 57 минути
ИПИ: Двойно по-високите данъчни оценки няма да решат проблема с приходите на общините

ИПИ: Двойно по-високите данъчни оценки няма да решат проблема с приходите на общините

  • Преди 1 час
Левски научи първия си съперник за Купата на България

Левски научи първия си съперник за Купата на България

Тленните останки на цар Самуил бяха положени в саркофага в "Света София"

Тленните останки на цар Самуил бяха положени в саркофага в "Света София"

Заради тежка катастрофа затвориха част от АМ „Тракия“

Заради тежка катастрофа затвориха част от АМ „Тракия“

  • Преди 1 час
Цар Самуил и 48 реликви: Как медиите в Гърция отразиха историческата размяна с България

Цар Самуил и 48 реликви: Как медиите в Гърция отразиха историческата размяна с България

  • Преди 1 час
Две нови огнища на шарка по овцете и козите в Кюстендилско

Две нови огнища на шарка по овцете и козите в Кюстендилско

  • Преди 2 часа
Емил Велев: Не трябва чужденец да води националния отбор

Емил Велев: Не трябва чужденец да води националния отбор

  • Преди 2 часа