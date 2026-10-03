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Илияна Йотова: Душата на цар Самуил намери своя път към родината

Илияна Йотова: Душата на цар Самуил намери своя път към родината
БТА

Президентът заяви след церемонията в "Света София", че денят е символ на единение, след като тленните останки на българския владетел бяха положени в мраморния саркофаг

"Душата на цар Самуил намери своя път към родината. Сигурна съм, че вече е спокоен, защото е в България", заяви президентът Илияна Йотова пред медиите след церемонията в базиликата "Света София".

Тя използва и силна символика, свързана със съдбата на Самуиловите войници.

"Сякаш ослепените му войници прогледнаха, за да му покажат пътя към България и към народа му", каза Йотова.

По-рано ковчегът с тленните останки на цар Самуил беше положен в специално изработения мраморен саркофаг в базиликата "Света София", след траурно богослужение, възглавено от патриарх Даниил.

Преди това България посрещна останките на владетеля с тържествена държавна церемония в центъра на София. След нея шествие се отправи към храма, където приключи официалната част от завръщането на цар Самуил в България.

Йотова участва и в държавната церемония, и в шествието до базиликата, където останките бяха положени в саркофага.

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