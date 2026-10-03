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Русия призова чужденците да напуснат Киев и предупреди за нови "масирани ответни удари"

Русия призова чужденците да напуснат Киев и предупреди за нови "масирани ответни удари"
Снимка: AP/БТА

Предупреждението идва след серия от руски атаки срещу мостове и инфраструктурата на украинската столица, докато Киев се подготвя за тежка зима

Русия отново призова дипломатите и чуждестранните граждани, намиращи се в Киев, да напуснат украинската столица и предупреди, че руските въоръжени сили ще продължат да нанасят "масирани ответни удари" по военни цели в града и в други части на Украйна, предаде Франс прес.

Предупреждението е отправено от руското Министерство на външните работи, което повтаря подобен призив от май. От ведомството заявиха, че отговорността за евентуалните последици ще бъде понесена от онези, които не се съобразят с предупреждението.

"Отговорността за евентуалните негативни последици пада изцяло върху онези, които пренебрегнат това предупреждение", се посочва в изявлението на руското външно министерство.

Предишният подобен призив на Москва не беше последван от западните дипломатически мисии, които подкрепят Украйна. Тогава около 50 държави определиха в ООН руските изявления като "заплахи" срещу дипломатите, намиращи се в Киев.

Украинската столица е обект на почти ежедневни атаки с дронове през последните седмици, включително с реактивни безпилотни летателни апарати, които са по-трудни за прехващане. Атаките се извършват на фона на недостиг на средства за противовъздушна отбрана в Украйна, отбелязва АФП.

Днес сутринта Северният мост в Киев, едно от осемте съоръжения над река Днепър, беше поразен при руски удар, съобщи в "Телеграм" кметът на украинската столица Виталий Кличко. По думите му са повредени пътната настилка и контактната мрежа за тролейбусите.

Движението по моста в посока от левия към десния бряг на Днепър беше спряно.

В четвъртък и петък Южният мост също беше поразен няколко пъти от руски дронове. Затварянето му предизвика сериозни задръствания в града, в който живеят около три милиона души.

Според АФП това са първите значителни атаки срещу големи мостове в Киев от началото на руската инвазия през 2022 г. Украинските власти отдавна се опасяват, че подобни инфраструктурни обекти могат да се превърнат в мишена.

Кличко определи вчера ситуацията в столицата като "изключително драматична" и обвини Москва, че системно атакува инфраструктурата и логистиката на града.

През последните месеци Русия и Украйна значително увеличиха ударите си с оръжия с голям обсег, като броят на цивилните жертви нараства. В Киев въздушните тревоги звучат почти непрекъснато заради засилените руски атаки, посочва АФП.

Руските удари нанесоха сериозни щети и на украинския металургичен сектор и доведоха до спиране на значителна част от износа на селскостопанска продукция през Черно море. Сред поразените обекти в Украйна са били също бензиностанции, търговски центрове, центрове за данни и инфраструктура на телекомуникационни оператори.

Украйна от своя страна атакува руски петролни рафинерии и складове за горива, което през лятото е допринесло за недостиг на горива в Русия. Сред мишените на украинските удари са били и складове на големите руски компании за електронна търговия "Уайлдберис" (Wildberries) и "Озон" (Ozon).

След като през лятото започна безплодна според АФП "40-дневна" операция, насочена към оказване на натиск върху руската икономика, украинският президент Володимир Зеленски нееднократно предложи прекратяване или ограничаване на взаимните удари на далечно разстояние.

Руският президент Владимир Путин отхвърли подобна идея в четвъртък.

"Казват ни: "Те да спрат да удрят вашите рафинерии, а вие да спрете да удряте техните кораби". Това е просто смешно", заяви Путин по време на политическия форум "Валдай".

В украинската столица нарастват и опасенията за предстоящата зима, когато енергийната инфраструктура отново може да се превърне в основна мишена на руските удари.

През зимата на 2025 г. Русия нанесе тежки поражения на украински електроцентрали, което периодично оставяше милиони хора без електричество и отопление при много ниски температури.

"Украинците осъзнават, че тази зима може да бъде много тежка за нас. Но в отговор няма да имаме друг избор, освен да я направим тежка и за Русия", заяви Зеленски от трибуната на Общото събрание на ООН в края на септември.

Новото руско предупреждение към дипломатите и чуждестранните граждани идва в момент на засилване на ударите по Киев и нарастващи опасения в Украйна за възможни атаки срещу енергийната инфраструктура през зимата.

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