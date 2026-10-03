Балкан спечели Суперкупата на България по баскетбол

Балкан спечели категорично Суперкупата на България по баскетбол, след като разгроми Черно море с 94:71 пред своя публика в Ботевград. Шампионът от изминалия сезон не остави съмнение в превъзходството си срещу настоящия носител на Купата на България и спечели първи трофей за начало на новата кампания.

Балкан Ботевград загуби в дебюта си на Еврокъп

„Зелените" сложиха край на проклятието и за първи път печелят Суперкупата. От 2016 година насам ботевградчани изиграха три финала, но и трите опита се оказаха неуспешни. Отличието им се изплъзна през 2019, 2022 и 2023 година, но сега вече ще блести във витрината на клуба.

Шампионът Балкан влезе в мача като фаворит и поведе с 12:3, което принуди Черно море да вземе таймаут. Въпреки това домакините продължиха да доминират и затвориха първата част със солиден аванс от 22:10. Разликата в началото на втория период набъбна на 18 точки, а усилията на варненци стигнаха само до 44:33 за Балкан в края на полувремето.

Черно море започна третата четвърт със серия от 6:0, а след това гостите успяха да намалят изоставането си до едноцифрен брой точки - 9. Все пак Балкан не позволи „моряците" да се завърнат и отново увеличи разликата на 14 точки. В последната част тя вече премина границата от 20 точки и накрая мачът просто се доиграваше.

В състава на Балкан се завърна днес Павлин Иванов, докато Димитър Димитров пропусна срещата. Получилият тежка контузия Иван Алипиев пък се появи с патерици в залата.