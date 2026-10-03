Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Балкан спечели Суперкупата на България по баскетбол

Балкан спечели Суперкупата на България по баскетбол

Ботевградчани сразиха Черно море с 23 точки разлика

Балкан спечели категорично Суперкупата на България по баскетбол, след като разгроми Черно море с 94:71 пред своя публика в Ботевград. Шампионът от изминалия сезон не остави съмнение в превъзходството си срещу настоящия носител на Купата на България и спечели първи трофей за начало на новата кампания.

Балкан Ботевград загуби в дебюта си на Еврокъп

„Зелените" сложиха край на проклятието и за първи път печелят Суперкупата. От 2016 година насам ботевградчани изиграха три финала, но и трите опита се оказаха неуспешни. Отличието им се изплъзна през 2019, 2022 и 2023 година, но сега вече ще блести във витрината на клуба.

Шампионът Балкан влезе в мача като фаворит и поведе с 12:3, което принуди Черно море да вземе таймаут. Въпреки това домакините продължиха да доминират и затвориха първата част със солиден аванс от 22:10. Разликата в началото на втория период набъбна на 18 точки, а усилията на варненци стигнаха само до 44:33 за Балкан в края на полувремето.

Черно море започна третата четвърт със серия от 6:0, а след това гостите успяха да намалят изоставането си до едноцифрен брой точки - 9. Все пак Балкан не позволи „моряците" да се завърнат и отново увеличи разликата на 14 точки. В последната част тя вече премина границата от 20 точки и накрая мачът просто се доиграваше.

В състава на Балкан се завърна днес Павлин Иванов, докато Димитър Димитров пропусна срещата. Получилият тежка контузия Иван Алипиев пък се появи с патерици в залата.

 

Още по темата

Тити Папазов: Аз ще бъда новият президент на българския баскетбол

Тити Папазов: Аз ще бъда новият президент на българския баскетбол

Национал на България по баскетбол аут до края на сезона

Национал на България по баскетбол аут до края на сезона

Трансферен удар: Балкан Ботевград взе шампион на НБА

Трансферен удар: Балкан Ботевград взе шампион на НБА

Везенков блести при нова победа на Олимпиакос в Евролигата

Везенков блести при нова победа на Олимпиакос в Евролигата

Балкан Ботевград си върна Павлин Иванов

Балкан Ботевград си върна Павлин Иванов

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

На живо: Исландия вкара във вратата на България

На живо: Исландия вкара във вратата на България

Бразилия вкара 4 гола в исторически мач срещу Индия

Бразилия вкара 4 гола в исторически мач срещу Индия

УЕФА може да изхвърли Барселона от Шампионската лига

УЕФА може да изхвърли Барселона от Шампионската лига

На живо: България гостува на Исландия в Лигата на нациите (състави)

На живо: България гостува на Исландия в Лигата на нациите (състави)

В Португалия: Жорже Жезус е готов да зарови томахавката с Роналдо

В Португалия: Жорже Жезус е готов да зарови томахавката с Роналдо

Водещи

Мая Санду: Пет дрона и ракети са нарушили въздушното пространство на Молдова

Мая Санду: Пет дрона и ракети са нарушили въздушното пространство на Молдова

  • Преди 5 минути
На живо: Исландия вкара във вратата на България

На живо: Исландия вкара във вратата на България

  • Преди 6 минути
Бразилия вкара 4 гола в исторически мач срещу Индия

Бразилия вкара 4 гола в исторически мач срещу Индия

  • Преди 13 минути
70 000 души протестираха в Мадрид заради жилищната криза, демонстрации имаше в над 50 града в Испания

70 000 души протестираха в Мадрид заради жилищната криза, демонстрации имаше в над 50 града в Испания

  • Преди 25 минути
УЕФА може да изхвърли Барселона от Шампионската лига

УЕФА може да изхвърли Барселона от Шампионската лига

  • Преди 36 минути
Божидар Божанов: Институциите трябва да проверят всички връзки около убийството на Илиян Филипов

Божидар Божанов: Институциите трябва да проверят всички връзки около убийството на Илиян Филипов

  • Преди 40 минути
Васил Терзиев: Преди повече от хиляда години цар Самуил защити Средец, днес Средец го посреща достойно

Васил Терзиев: Преди повече от хиляда години цар Самуил защити Средец, днес Средец го посреща достойно

Балкан спечели Суперкупата на България по баскетбол

Балкан спечели Суперкупата на България по баскетбол

Наталия Киселова: Причината за убийството на Илиян Филипов е по-скоро икономическа

Наталия Киселова: Причината за убийството на Илиян Филипов е по-скоро икономическа

  • Преди 1 час
Русия призова чужденците да напуснат Киев и предупреди за нови "масирани ответни удари"

Русия призова чужденците да напуснат Киев и предупреди за нови "масирани ответни удари"

  • Преди 2 часа
На живо: България гостува на Исландия в Лигата на нациите (състави)

На живо: България гостува на Исландия в Лигата на нациите (състави)

  • Преди 2 часа
Цветлин Йовчев: Убийството на Илиян Филипов може да размести пластовете на организираната престъпност

Цветлин Йовчев: Убийството на Илиян Филипов може да размести пластовете на организираната престъпност

  • Преди 2 часа
В Португалия: Жорже Жезус е готов да зарови томахавката с Роналдо

В Португалия: Жорже Жезус е готов да зарови томахавката с Роналдо

  • Преди 2 часа
Проф. Георги Николов: Самуил намери покой в родната си земя 1000 години след смъртта си

Проф. Георги Николов: Самуил намери покой в родната си земя 1000 години след смъртта си

  • Преди 2 часа
Тръмп отнема военни средства от Северна Македония и ги насочва към Латинска Америка

Тръмп отнема военни средства от Северна Македония и ги насочва към Латинска Америка

  • Преди 2 часа