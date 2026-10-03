ИПИ: Двойно по-високите данъчни оценки няма да решат проблема с приходите на общините

По-високите данъчни оценки на имотите и по-добрата събираемост няма да решат основния проблем с ниските собствени приходи на общините. Това е изводът на Института за пазарна икономика в анализ на Теодор Недев по повод предложената от правителството актуализация на данъчните оценки.

Планът предвижда до 2028 г. оценките постепенно да се удвоят спрямо сегашните им нива. Според Недев актуализацията е необходима, тъй като те не са променяни от години, но ефектът върху местните бюджети би бил ограничен.

По изчисления на ИПИ, ако събираемостта на данъците върху имотите и превозните средства беше пълна, общините биха получили около 150 млн. евро повече за 2025 г. Дори при еднократно удвояване на данъчните оценки допълнителният приход би бил около 649 млн. евро, но според анализа и тази сума не би решила проблема с ограничените собствени ресурси на местната власт.

От института посочват, че по-съществен ефект би имала по-дълбока реформа във финансирането на общините. Сред обсъжданите варианти е част от приходите от данъка върху доходите на физическите лица да остава на местно ниво. ИПИ и в предишни свои анализи е разглеждал подобен модел като възможност за увеличаване на финансовата самостоятелност на общините.

Недев обръща внимание и на значителните различия между отделните региони, което според него означава, че ефектът от подобни промени няма да бъде еднакъв за всички общини.