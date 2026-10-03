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Радев при посрещането на цар Самуил: България е била и ще бъде!

Радев при посрещането на цар Самуил: България е била и ще бъде!
БТА

Премиерът определи завръщането на тленните останки на българския владетел като мост през вековете и призова страната да помни завета му - да пази България

"България е била и ще бъде!" С тези думи министър-председателят Румен Радев завърши речта си по време на държавната церемония в София по посрещането на тленните останки на цар Самуил.

Останките на българския владетел бяха върнати от Гърция след повече от шест десетилетия усилия на българската държава. По-рано през деня те бяха официално предадени в Солун, след което транспортирани до София, където предстои да бъдат положени в специален саркофаг в базиликата "Света София".

"Днес сме се събрали заедно, за да изпълним една вълнуваща мисия и един отдавна очакван дълг. Пред нас са тленните останки на цар Самуил", заяви Радев пред събралите се на площад "Княз Александър I".

В речта си той припомни тежките десетилетия, в които Самуил води войни за запазването на българската държава срещу Византия, както и победите и пораженията, белязали управлението му.

Радев направи и паралел между разединението в България преди повече от хилядолетие и необходимостта от национално единство днес.

"Великата България на Симеон угасва в сложни игри на тронове, в които междуособиците и разделението съсипват вековен държавнически градеж, военни победи и дипломатически успехи. И този урок трябва да помним", каза премиерът.

Той подчерта, че на Самуил се пада тежката участ да прекара живота си в почти непрекъснати войни в защ

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